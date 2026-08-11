Dünya Kupası'ndan çıkarılan Somalili hakem, UEFA Süper Kupa finalini yönetecek

Dünya Kupası dışında kalan hakem Omar Artan, UEFA tarafından Avrupa Süper Kupası ile telafi edildi. Geçen haziranda ABD’ye girişte geri çevrildiği için Dünya Kupası hayali suya düşen Somalili hakem, yarın eski kıtadaki ilk maçını, PSG ile Aston Villa arasında sezonun ilk kupasını belirleyecek karşılaşmayı yönetecek.





ABD’deki Dünya Kupası başlamadan önce Artan, FIFA tarafından turnuva için seçilen hakemler grubunda yer almasına rağmen Miami Uluslararası Havalimanı’na varışında geri çevrilmesinin ardından istemeden gündemin odağı olmuştu. "Çok zor bir dönemdi - hakemin UEFA’nın internet sitesine verdiği röportajdaki sözleri. Bana pek çok kişi destek gösterdi, çünkü yıllarca bir projenin hayata geçmesi için çalışıp sonunda onu tamamlayamadığınızda, başa çıkması gerçekten çok zor bir durum oluyor".