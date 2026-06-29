Dünya Kupası'ndaki Japonya Gizemi... 3 Senaryo, Tek Son

Japonya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Brezilya karşısında sergilediği başa baş mücadeleye ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımını zorlama becerisine rağmen, Samurayların torunları 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana kendilerini saran kötü gidişatı kırmayı başaramadı.

Japonya milli takımı, bu akşam Pazartesi günü Brezilya karşısında 29. dakikada 1-0 öne geçmişti; ancak Samba dansçıları, Casemiro (54. dk.) ve Gabriel Martinelli (90+6. dk.)'nin golleriyle skoru çevirerek Japonya'nın son 16 turuna yükselme şansını elinden aldı.

Son üç turnuvada da aynı senaryo şaşırtıcı bir şekilde tekrarladı; “Samuraylar” her maçta öne geçtiler, ancak üstünlüğünü koruyamadı ve son anda her türlü şekilde mağlup oldu.

Mr. Sheep ve Stats Foot verilerine göre: “2018’de Japonya, Belçika ile karşılaştı: 2-0 öne geçti, ancak 94. dakikada mağlup oldu. 2022 Katar Dünya Kupası’nda Hırvatistan karşısında: 1-0 öne geçti, penaltılarda kaybetti; 2026’da Brezilya karşısında da aynı senaryo tekrarladı: 1-0 öne geçti, 96. dakikada kaybetti.

Brezilya milli takımı, 16 turundaki bir sonraki maçı için hazırlanıyor; bu maçta, Erling Haaland liderliğindeki Norveç ile Frank Kessié liderliğindeki Fildişi Sahili arasındaki 32 turu karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

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