Dünya Kupası'nda... Messi, Ronaldo'yu 9-0 mağlup etti

Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası’nda, özellikle son iki turnuvada, geleneksel rakibi Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı Cristiano Ronaldo’ya karşı büyük bir üstünlük sergiliyor.

Messi'nin Arjantin milli takımını Cezayir'e karşı 3-0'lık galibiyete taşıdığı ve tüm golleri tek başına attığı gün, Ronaldo ise gol atamadı ve Portekiz milli takımı, Dünya Kupası'nın ilk turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Bu maç, Ronaldo’nun Dünya Kupası’nda üst üste gol atamadığı beşinci, büyük turnuvalarda ise onuncu maç oldu; özellikle de 2022 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Gana’ya gol attığından bu yana.

O maçın ardından, “Madeira Füzesi” 2022 Dünya Kupası grup aşamasında Uruguay ve Güney Kore, çeyrek finalde ise İsviçre ve Fas’ın yanı sıra Kongo’ya karşı da gol atamadı.

"The Athletic" sitesi, bir başka ilginç rakamı da ortaya çıkardı: Ronaldo'nun turnuvadaki son golünü Gana'ya attığından bu yana Messi, Dünya Kupası'nda 9 gol attı; bunlardan 6'sı geçen turnuvada, bir diğeri ise Cezayir'e karşı attığı hat-trick'ti.

Messi, 16 golle Alman Miroslav Klose ile eşit olarak Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu; bu rakam, Ronaldo'nun şu ana kadar Dünya Kupası'nda attığı gol sayısının (8) iki katıdır.

Arjantinli yıldızın, 2022 Dünya Kupası’nda ülkesini 36 yıl aradan sonra üçüncü kez, yani ilk kez şampiyonluğa taşıdığı hatırlanırken, “Dón” ise ülkesinin tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu hâlâ arıyor.