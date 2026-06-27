Dünya Kupası'nda Fas ile Hollanda arasındaki maç öncesinde alınan olağanüstü karar!

Meksika’nın Nuevo León eyaleti valisi Samuel García, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu kapsamında şehirde düzenlenecek Fas-Hollanda maçı nedeniyle beklenen trafik felaketini önlemek amacıyla, önümüzdeki Pazartesi günü okulların ve kamu kurumlarının kapalı kalacağını duyurdu.

Garcia, bu kararı FIFA’nın tahminlerine dayandırdı. Tahminlere göre, yalnızca ABD’nin Kansas City kentinden yaklaşık 20 bin Hollandalı taraftarın yanı sıra binlerce Faslı ve yerel taraftarın da gelmesi bekleniyor. Bu durum, şehir içindeki trafiğin akışkanlığını sağlamak için önleyici tedbirler alınmasını gerektirecek benzeri görülmemiş bir kalabalık oluşacağına işaret ediyor.

Tatil kararı, eyaletteki resmi dairelerin yanı sıra tüm devlet ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor; ancak faaliyetlerini normal şekilde sürdürecek hayati sektörler bu kararın dışında tutuluyor. Vali, özel sektör şirketlerinden de çalışanların üretkenliği aksatmadan maçı izleyebilmeleri için evden çalışma veya çalışma saatlerinin değiştirilmesi gibi esnek mekanizmalar benimsemelerini istedi.

“Atlas Kaplanları” ile “Turuncu Değirmenler” arasında oynanacak bu beklenen karşılaşma, her iki milli takımın da turnuvanın son dörtlüsüne doğru ilerleme konusundaki büyük hedefleri göz önüne alındığında, özellikle de her iki tarafın grup aşamasında sergilediği dikkat çekici performansın ardından, ilk eleme turunun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülüyor.

Daha önce grup aşamasında, aralarında Tunus-İsveç ve Tunus-Japonya maçlarının da bulunduğu 3 karşılaşmaya tam seyirci katılımıyla ev sahipliği yapan Monterrey Stadyumu, bu belirleyici mücadeleye 29 Haziran Pazartesi günü ev sahipliği yapacak. Maçın her açıdan olağanüstü bir atmosferde geçmesi bekleniyor.