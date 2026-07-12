Dünya Kupası maçı öncesinde… Konate, Yamal’a sert sözlerle yanıt verdi

Fas’ı eledikten sonra, Fransa milli takımı, şampiyon olduğu 2018 ve Arjantin’e yenildiği 2022 turnuvalarının ardından, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline ulaşmaya bir adım kaldı.

Ancak bu kritik aşamaya ulaşmak için “Les Bleus”, önümüzdeki Salı akşamı oynanacak yarı final maçında Lamine Yamal liderliğindeki İspanya’yı yenmek zorunda.

Son iki yılda iki takım arasındaki karşılaşmaların geçmişi göz önüne alındığında, bu maç bir nevi geçmişin tekrarı niteliğinde: “La Roja”, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (2-1) ve ardından 2025 yazındaki Avrupa Uluslar Ligi’nde (5-4) Fransa’yı mağlup etmişti; her iki maç da yarı finalde oynanmıştı.

İspanya'nın çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Lamine Yamal, Les Bleus'a şu uyarıda bulundu: "Son iki maçımızda Fransa'yı yendik. Fransa'nın birinden korkması gerekiyorsa, o da biziz... Ne olacağını göreceğiz, ama biz korkmuyoruz."

Fransa milli takım oyuncusu İbrahima Konaté ise genç Barcelona yıldızının açıklamalarına yanıt olarak şöyle dedi: “Hayır, hayır, hayır… Açıkçası, söylenenlere aldırmıyoruz.”

Real Madrid’in yeni transferi, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Kimseyi korkmamalıyız, mütevazı kalmalı ve özellikle turnuvanın bu aşamasında bu tuzağa düşmemeliyiz.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi, o ne derse desin, elimizden gelenin en iyisini yaparak hazırlanmaya çalışacağız. Maçın sonunda kimin kazanacağını göreceğiz.”