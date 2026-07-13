Dünya Kupası katılımcısı Jamiro Monteiro, Eredivisie içinde transfer oldu

Jamiro Monteiro, NEC’in oyuncusu oldu. Nijmegen kulübü bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, PEC Zwolle ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüzdü. Monteiro, Nijmegen’de 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

NEC’in teknik direktörü Carlos Aalbers, “Jamiro, hem Eredivisie’den hem de yurtdışından ve uluslararası seviyeden edindiği zengin bir deneyim getiriyor” dedi. “Yüksek bir yoğunlukla oynuyor ve bu nedenle NEC’in oyun tarzına çok iyi uyum sağlıyor.”

Pazartesi günü erken saatlerde gazeteci Mounir Boualin, NEC’in Monteiro’yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu bildirmişti. Artık 35 numaralı formayı giyecek olan orta saha oyuncusuyla kesin bir anlaşma sağlandı.

Rotterdam doğumlu Monteiro, iki sezon boyunca PEC forması giydi. Bu süre zarfında 52 maça çıktı ve bu maçlarda beş gol attı, beş asist yaptı.

NEC’in transferini istediği orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca daha önce SC Cambuur, Heracles Almelo, FC Metz, Philadelphia Union, San Jose Earthquakes ve Gaziantepspor takımlarında da forma giymişti.

Monteiro, Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Orta saha oyuncusu, İspanya (0-0), Uruguay (2-2), Suudi Arabistan (0-0) ve Arjantin (3-2 mağlubiyet) maçlarında ilk 11'de yer aldı. Arjantinliler, çeyrek finale yükselebilmek için uzatmalara gitmek zorunda kalmıştı.

NEC, daha önce kadrosunu Perr Schuurs, Kaj Sierhuis, Adam Tahaui ve Tobias Storm ile güçlendirmişti. Kodai Sano ise bu yaz NEC’den ayrılıyor: TSG Hoffenheim’a transfer oluyor.