Dünya Kupası kahramanı Ferran Torres, Barcelona'dan ayrılmaya çok yakın

Ferran Torres’ın FC Barcelona formasıyla son maçına çıkmış olması gayet mümkün. Transfer piyasası uzmanı Matteo Moretto dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar, İspanyol oyuncunun Paris Saint-Germain’e açık olduğunu ve transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceğini bildiriyor.

PSG’nin Ferran’a ilgisi kesinlikle yeni değil. Sky Italia, temmuz ortasında Fransız kulübünün sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden oyuncu için FC Barcelona ile iş yapmak istediğini duyurmuştu.

Moretto, Ferran ile Barcelona arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin “tamamen tıkandığını” ve onun da bu nedenle PSG’ye ilgi duyduğunu aktarıyor.

“Ferran ile Fransız kulübü arasındaki sözleşme şartları hiçbir sorun teşkil etmiyor” denildi. “İki kulüp, nihai bonservis bedelini görüşmek için önümüzdeki günlerde doğrudan temasa geçecek. Transfer yakında hız kazanabilir.”

Barcelona, Ferran’ın sözleşmesinin yalnızca bir yıl daha sürmesine rağmen, forvetin yeni statüsünden faydalanmak isteyecek. Uzatmalarda attığı şık golle İspanya’yı Arjantin karşısında dünya şampiyonluğuna taşıdı (1-0).

Fabrizio Romano, PSG ile Ferran’ın transfer konusunda “doğrudan temas halinde kalmayı sürdürdüğünü” ve Barcelona’nın prensipte satış yapmak istemediğini yazdı. Barcelona ancak Ferran resmen ayrılmak istediğini bildirirse görüşmelere açık olacak.

Gonçalo Ramos’un (AC Milan) ve Lee Kang-in’in (Atlético Madrid) ayrılıklarının ardından PSG, hücum hattında biraz yeni kana ihtiyaç duyabilir. Ayrıca Bradley Barcola’nın ayrılması neredeyse kesin gibi görünürken, Ibrahim Mbaye konusunda da soru işaretleri bulunuyor.

Paris ekibi, Torres’in yanı sıra Ajax yıldızı Mika Godts’u da kadrosuna katmayı çok istiyor. Sol kanat oyuncusu bu adıma açık ve kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Şimdi PSG’nin Ajax’ı ikna etmesi gerekiyor.