Dünya Kupası finalinin başrol oyuncusu, kariyerini aniden derhal noktaladı

Slavko Vincic kariyerine nokta koydu. Dünya Kupası finalini yöneten Sloven hakem, Slovenya Futbol Federasyonunun duyurduğuna göre profesyonel futboldaki son maçını yönetti.

Vincic, 46 yaşında hakemliği bırakma kararı aldı. Dünya Kupası finalini yönettikten sonra her şeyi başardığı hissine kapıldı.

Sloven hakem, 2022'de Eintracht Frankfurt ile Rangers FC arasındaki Avrupa Ligi finalini de yönetmiş, 2024'te ise Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.

Geçen hafta da New Jersey'de oynanan Dünya Kupası finalinde görev yaptı. Hakem, İspanya ile Arjantin arasındaki mücadelede Enzo Fernandez'e kırmızı kart gösterdi.

Maçın ardından konuşulan Vincic kararı sadece bu değildi. Sloven hakem, Mikel Merino'nun Nicolas Otamendi'nin ayak parmağına bastığı gerekçesiyle Nico Williams'ın golünü de iptal etti.

Bunun yanı sıra Alexis Mac Allister'ın bazı kontrolsüz müdahalelerini cezasız bıraktı. Öte yandan Arjantin de Vincic'e öfkeliydi. Maçın yeniden oynanması için bir dilekçe çok sayıda kişi tarafından imzalandı.