Dünya Kupası finalinde Arjantin’e ağır bir darbe

Arjantin milli takımı, İspanya ile oynadığı Dünya Kupası final maçının ilk yarısında ağır bir darbe aldı; savunma oyuncusu Lisandro Martínez, 44. dakikada sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı ve yerine tecrübeli Nicolás Otamendi girdi.

Manchester United'ın savunma oyuncusu, "MetLife Stadyumu"nun zemine düştü ve ağrı belirtileri gösterdi; bu durum, Lionel Scaloni liderliğindeki teknik ekibi, ilk yarının bitimine bir dakika kala onu oyundan çıkarmaya itti.

Martínez’in yokluğu, turnuva boyunca savunma hattında oynadığı kilit rol nedeniyle Arjantin için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Martínez, Arjantin’in finale yükselmesinde önemli rol oynayan sağlam bir savunma ikilisi oluşturmuştu.

Teknik direktör Scaloni, savunmadaki boşluğu doldurmak ve İspanya’nın şiddetli hücumları karşısında savunma hattının bütünlüğünü korumak amacıyla, 38 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Otamendi’yi oyuna soktu.