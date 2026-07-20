Dünya Kupası finali olaylarının ardından Paredes’e verilecek olası cezanın açıklanması

Dün Pazar günü İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kazandığı 2026 Dünya Kupası final maçı, maçın bitiminden sonra Tango oyuncularının, başta Leandro Paredes olmak üzere, sergilediği bazı kötü davranışlarla gölgelendi.

Olay, Molina ile Rodri arasında çıkan kavgayla başladı. Arjantinli bek, şampiyonluğu kutlamak için koşarken Matador'un kaptanına tokat attı. Bu da, Paredes, Eric García ve Gavi'nin de aralarında bulunduğu birçok oyuncu arasında bir çatışmaya yol açtı; Arjantinli oyuncu bu oyunculara itip tekme atarak saldırdı.

Paredes ile Garcia arasında bir tartışma çıktı; Paredes, İspanyol oyuncuyu itti. Javi, Paredes’in davranışını kınamak için araya girdi, ancak o da Arjantinli oyuncunun itmesiyle yere düştü. Sonuç olarak, Leandro Paredes maçın sonunda oyundan atıldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, bu şiddet içeren davranışın disiplin kurallarına göre en az 3 maçlık bir cezayla cezalandırılacağını belirtti.

Gazete şöyle ekledi: “Aynı durum, aynı yönetmeliğin şu maddesine de uygulanır: ‘Rakibe veya maçın hakemi olmayan herhangi bir kişiye yönelik saldırı (dirsek atma, yumruk atma, tekme atma, ısırma; tükürme ve vurma dahil) için en az üç maç veya uygun bir süre’.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Şimdi disiplin kurullarının kararını bekleyeceğiz ve ceza ne olursa olsun, bu ceza Arjantin milli takımının oynayacağı ilk resmi maçta uygulanacaktır. Bu, FIFA Dünya Kupası yönetmelik ve kurallarında da belirtilmiştir.”

Ayrıca, İspanya’nın kupayı aldığı törende birçok oyuncunun sergilediği, ana podyuma bakmama şeklindeki sportmenlik dışı davranışları nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu’na da para cezası verilebilir.