Dünya Kupası finali kaos içinde... Silahlı saldırı, İspanyolların kutlamalarını mahvetti!

İspanya’da 2026 Dünya Kupası Finali kutlamalarının havası, bir restoranın silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen şiddetli saldırıya sahne olmasıyla kaosa dönüştü. Saldırı sonucunda bir dizi kişi yaralandı ve olay, İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturmanın açılmasına yol açtı.

İspanyol "Marca" gazetesi, olayın akşam saat 22.15 sularında, birçok askerin final maçını izlerken sık sık uğradığı "Italian" adlı restoran ve barda meydana geldiğini bildirdi.

Gazete, yaklaşık 10 kişinin demir çubuklar ve teleskopik coplarla aniden mekana girerek, orada bulunanlara şiddetli bir şekilde saldırdığını ve bu durumun restoran müşterileri arasında panik yarattığını belirtti.

Saldırı sonucunda altı kişi yaralandı; en ağır yaralı olan askerlerden biri başından yaralandı ve birkaç kaburgasında kırık meydana geldi. Bir kadın ise burnunda kırık meydana geldi. Yaralılardan bazılarına olay yerinde ilk yardım uygulandı, diğerleri ise tedavinin devamı için hastaneye kaldırıldı.

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"Marca" gazetesi, İspanyol Sivil Muhafız Teşkilatı'nın olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden yararlanarak saldırganların kimliklerini ve motivasyonlarını belirlemeye odaklandığını ekledi.

Gazete, soruşturma kapsamında değerlendirilen hipotezlerden birinin, askerlerden birinin “Ulusal Çekirdek” olarak bilinen İspanyol Nazi grubunun amblemini taşıyan bir tişört giymiş olması olduğunu vurgulayarak yazısını sonlandırdı. Bu durumun saldırının patlak vermesine neden olmuş olabileceği belirtildi; ancak yetkililer şu ana kadar bu hipotezin doğruluğunu teyit etmedi veya saldırının gerçek nedenini açıklamadı.