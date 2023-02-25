Meksika'nın efsane kalecisi Serie A'da beklenenden daha uzun bir kariyere sahip olabilir.

İtalyan basını Serie A takımlarından Salernitana'nıın kalesini koruyan Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın gelecek sezon Milan veya Inter'in formasını giyebileceğini öne sürdü.

Temmuz ayında 38 yaşına girecek olan Ochoa, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından Ocak ayında bedelsiz bir şekilde Salernitana'ya katılmıştı.

Altı Serie A maçında 17 gol yemesine rağmen çok sayıda kurtarış yapan Ochoa, Luigi Sepe'nin sakatlığının geçmesinin ardından formayı İtalyan eldivene teslim etmişti.

Yedek kalmak istemiyor

Yedek kaleci olarak kalmak istemediği belirtilen Ochoa'nın Ciprian Tatarusanu yerine Milan'a veye Samir Handanovic yerine Inter'e transfer olabileceği öne sürülürken, yaz transfer dönemindeki gelişmeler merakla bekleniyor.

Meksika A Milli Takımı'nıın formasını 135 kez giyen ve Club America, Ajaccio, Malaga, Granada, Standard Liege gibi takımların da formasını giyen Ochoa, özellikle Dünya Kupası tarihinde önemli bi yer tutuyor. Futbolun en büyük organizasyonunda defalarca boy gösteren Ochoa, kupa tarihinin en dikkat çeken kalecilerinden biri olarak öne çıkıyor.