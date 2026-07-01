"Dünya Kupası Canavarı"... İspanya, Fransa'nın korkutucu performansından endişeli

İspanya, 2026 Dünya Kupası’nı kazanma konusunda en güçlü adaylar arasında yer almaya devam etse de, Fransa milli takımının İsveç karşısında sergilediği ezici performans, İspanyol basınında hem endişe hem de hayranlık uyandırdı.

İspanya’nın en büyük spor gazetesi olan “Marca”, “Dünya Kupası Canavarı” başlıklı bir haber yayınlayarak, İsveç’i 3-0 mağlup ettikten sonra sergilediği korkutucu performansı övdü ve Didier Deschamps’ın takımının şampiyonluk adaylığıyla yetinmediğini, her maçta bu iddiasını daha da güçlendirdiğini belirtti.

Gazete, Fransa’nın artık sadece kontra ataklara ve hıza dayanan bir takım olmadığını, top hakimiyetini ele geçirip maçların ritmini kontrol eden bir takıma dönüştüğünü vurguladı. Bu durum, İsveç karşısında topun kontrolünü ele geçirip rakibinin neredeyse iki katı pas sayısı ile maçı tamamlamasıyla açıkça ortaya çıktı.

"Marca", Michael Olise’nin Fransa’nın hücumdaki gelişiminde oynadığı büyük rolü vurguladı. Olise, olağanüstü bir performans sergileyerek Bradley Barcola ve Kylian Mbappé’ye iki gol pası verdi. Gazete, Deschamps’ın ona derinlikte hareket özgürlüğü tanıyan kararının, Fransız milli takımına yeni ve daha çeşitlilik içeren bir kimlik kazandırdığını belirtti.

Gazete ayrıca, Fransa’nın oyuncu değişiklikleri yapmasına rağmen seviyesini koruyabilme yeteneğini övdü ve Desiré Doué’nin yerine Parkola’nın oyuna girmesinin takımın karakterini veya oyun tarzını etkilemediğini vurgulayarak, bunun Fransız kadrosunun derinliğini yansıttığını belirtti.

Gazete, yeni sistemden en çok yararlanan isim olarak tanımladığı Kylian Mbappé’yi de övmeyi ihmal etmedi. Mbappé, forvet pozisyonunda daha özgür hale gelirken, Oliisi ve Ousmane Dembélé ile olan başarılı hücum ortaklığını sürdürdü.

"Marca", en etkileyici unsurun Deschamps’ın sağladığı denge olduğunu belirtti; zira Fransız milli takımı, dört hücumcu oyuncuya güvenmesine rağmen, takım ruhu ve top kaybı anlarında uyguladığı sürekli baskı sayesinde dördüncü maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

İspanyol gazete, haberini Fransa’nın şu anda turnuvanın en zorlu takımı gibi göründüğüne işaret ederek sonlandırdı ve “İsveç’in savunma duvarı”nın Les Bleus’un gücü karşısında dayanamadığını vurguladı. Öte yandan Paraguay, Almanya’yı eledikten sonra 16’lı tur maçı öncesinde umudunu koruyor. Bu takım, İspanya’da artık "Dünya Kupası canavarı" olarak görülen takım karşısında daha önce Almanya'yı eleyerek umudunu koruyor.

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