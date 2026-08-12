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Dünya klasında bir golle: İbrahim Diaz, Mourinho'nun güvenini ödüllendirdi

B. Diaz
Deportivo de A Coruna - Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Club Friendlies
J. Mourinho
Fas
İspanya
Portekiz

Atlas Aslanı'ndan özel bir imza

Faslı milli oyuncu İbrahim Diaz, bugün çarşamba günü Abanca Riazor Stadı'nda oynanan ve yeni sezona hazırlık kapsamındaki Teresa Herrera Kupası müsabakaları çerçevesinde ev sahibi Deportivo La Coruña ile yapılan dostluk maçında Real Madrid adına golü açtı.

Diaz, Real Madrid'in ilk on birinde, hücum hattında Brezilyalı Vinicius Junior ve Endrick'in yanında yer aldı.

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45+1'inci dakikada Real Madrid kalecisi Andriy Lunin, eliyle uzun bir topu Diaz'a gönderdi. Diaz topu orta sahadan ev sahibi ekibin ceza sahasına kadar sürdü, La Coruña defans oyuncularının takibi altında topu ağlara gönderdi ve ünlü tarzıyla golünü kutladı.

Club Friendlies
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Schalke 04
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Real Madrid
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Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
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Elche
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Diaz'ın golden sonra sahada kalma süresi uzun olmadı; tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, sezon başlamadan önce mümkün olduğunca çok oyuncuyu denemek istediğinden, ikinci yarının başında onu oyundan aldı ve yerine genç defans oyuncusu Mario Rivas'ı sahaya sürdü.

Mourinho, Real Madrid'in 2-1 kazandığı Macar ekibi Ferencvaros ile oynanan bir önceki hazırlık maçında da Diaz'ı ilk on birde sahaya sürmüştü.

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