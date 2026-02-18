Dünya Galatasaray'ı konuşuyor: İtalyanlar şokta! Barış Alper Yılmaz'ın değerini açıkladılar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2 yenerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Maçın ardından Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, dünya basınında manşetleri süsledi.

KICKER: TÜRKLER HİÇ DURMADILAR

"Gabriel Sara'nın golü İstanbul ekibinin harika bir ikinci yarısı için sadece bir kıvılcım olmalıydı. Çünkü Türkler, bundan sonra hiç durmadılar ve Serie A'nın rekor şampiyonunu, Yildiz gibi hayal kırıklığı yaratan oyunculardan bile etkili bir şekilde oyun dışı bıraktılar."

GAZZETTA: TARİHİ BİR REZALET

"Tarihi bir rezalet, büyük oyuncuların hepsi hayal kırıklığına uğradı. Ve bu görüntü sonrası, Osimhen'in performansı göz önünde bulundurulduğunda, akıllara transfer dönemi de geliyor."

"Galatasaray, maçın başında Juventus'u sindirmeye çalışıyor. Tribünlerin gürültüsüne, Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'nın favori öğrencilerinden olan trequartista Yunus'un atakları ve her alanda öfkeli bir şekilde top kovalayan Osimhen'in patlamaları ekleniyor: Hırslı bir şekilde kaleye saldırıyor ve rakiplerini defans oyuncusu gibi kovalıyor."

'JUVENTUS AŞAĞILANDI'

"Galatasaray, devre arasının ardından sahaya dönerken, Juventus sahaya dönmedi ve bir de 10 kişi kaldı. Okan Buruk'un ekibinin başlangıçtaki yaklaşımı, ikinci yarıyı domine etmeleri ve Juventus'u köşeye sıkıştıran bir geri dönüşle ödüllendirildi: Lang, iki gol atarken, Sanchez'in kafa golü de galibiyeti perçinledi ve sonunda Boey'in 5-2'lik golüyle Juventus'a tam anlamıyla bir aşağılama yaşatıldı. Karanlık bir gece, Juventus için gerçek bir cehennem."

SKY SPORTS

"Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juve için kabus gibi bir maç oldu: Galatasaray beş gol attı. Eski Napoli oyuncusu Lang iki gol attı. Torino'da son 16 turuna ulaşmak için gerçek bir başarı gerekecek."

CORRIERE DELLO SPORT

"Lang'ın iki golüyle Juve darmadağın oldu: Galatasaray beş gol attı. Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Rövanş maçı zorlu geçecek gibi görünüyor."

TUTTO MERCATO

"İstanbul, Juventus için zorlu bir şehir olmaya devam ediyor. Kar fırtınası ve "bu futbol değil" sloganından on üç yıl sonra Juventus İstanbul'da hayaletiyle karşılaştı. Şimdi artık bir mucize gerekiyor."

THE GUARDIAN

Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan Juventus'u ezici bir şekilde mağlup etti, Noa Lang ve Gabriel Sara ise göz kamaştırıcı performanslarıyla öne çıktı.

AS

"Juventus tam bir felaket. İstanbul'daki Rams Park'ın ateşi, kelimenin tam anlamıyla Juventus'u yakıp kavurdu; Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle on kişi kalan Juventus, Türk kulübünün stadyumunun büyülü atmosferinde 5-2'lik skorla ezildi."

LEQUIPE

"Galatasaray, son 16 turuna doğru güçlü bir adım attı. Maç boyunca enerjik bir performans sergileyen Galatasaray, ikinci yarıda Juventus karşısında oyunu tersine çevirdi ve rövanç öncesinde avantajı kaptı."

PUNCH:

"Victor Osimhen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus galibiyetinde iki asist yaptı. Osimhen, Juventus'a karşı oynadığı maçta zekası, baskısı ve özverili oyunuyla, İstanbul'daki dramatik gecede belirleyici oldu."

Sosyal medyada İtalyan taraftarların yorumları da büyük ses getirdi. Bir İtalyan futbolsever kendisine ait X hesabı üzerinden; "Bariş Alper'i en az 50 milyon Euro'ya satarsınız... Noa Lang kendisinden istenileni yaptı. Kadroya derinlik kattı ve ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş çıkarıyor. Gol atmak her zaman gereklidir..." denildi.