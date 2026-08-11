Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, babası Jorge Messi'nin uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonrası Rosario kentindeki bir klinikte 68 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından futbol kariyerini süresiz olarak askıya almaya karar verdi. Bu acı kayıp, Leo'nun hayatında büyük bir boşluk bıraktı.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin Arjantin basınına dayandırdığı haberlere göre, 8 kez Ballon d'Or kazanan yıldız, bu zorlu dönemde sevdiklerine destek olmak için mesleki taahhütlerini askıya almaya karar verdi ve Inter Miami'ye dönüş tarihini belirlemedi. Bu durum, futbolun önceliklerinde ikinci sıraya gerilediğini açıkça gösteriyor.

Jorge Messi yalnızca bir baba değil, aynı zamanda oğlunun futbol dünyasındaki ilk günlerinden itibaren ilk danışmanı, temsilcisi ve destekçisiydi. Newell's Old Boys kulübünden başlayarak, ardından İspanya'ya transferi sırasında da yükselişinin her kritik aşamasında Lionel'in yanında yer aldı; oğlunun hayalini gerçekleştirebilmesi için gereken fedakârlıkları yaptı ve perde arkasından futbol tarihinin en muhteşem kaderlerinden birinin şekillenmesine katkıda bulundu.

Jorge Messi'nin sağlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen son Dünya Kupası sırasında ailesi için büyük bir endişe kaynağı olmuştu. Arjantinli yıldızın kişisel durumu, mesafenin uzaklığına ve turnuvanın baskısına rağmen onu derinden etkilemişti. O dönemde çekilen birçok fotoğraf, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanının ailesinden ve babasının yaşadığı zorluklardan söz ederken içine düştüğü yoğun duyguları gözler önüne sermişti.

Bu acı haberi öğrendikten sonra Messi, Inter Miami ile olan mesleki taahhütlerini derhal keserek Arjantin'e döndü ve ailesinin yanında olmayı tercih etti. Cenaze töreni Rosario'da tam bir gizlilik içinde gerçekleştirildi. Oyuncu için son derece acı verici olan bu anın ardından Messi, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş tarihini belirlemeksizin ailesiyle kalmayı seçti.

Haberlere göre şu anda önceliği Messi ailesi oluşturuyor; annesi, kardeşleri, eşi ve çocuklarının desteğiyle bu süreci geçiriyor. Ayrıca Leandro Paredes, Nicolás Otamendi ve Ángel Di María'nın da aralarında bulunduğu bir grup Arjantin Milli Takımı oyuncusunun destek sunmak için kendisini ziyaret etmesi bekleniyor. Bu durum, Jorge Messi'nin oğlunun hayatındaki önemini ve Messi ailesinin Arjantin futbolunda sahip olduğu özel konumu ortaya koyuyor.

Bu bağlamda, Lionel Messi'nin profesyonel kariyerinin geleceği pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Arjantin basını, oyuncunun belirsiz bir süre boyunca futbola ara verme ihtimali üzerine şimdiden tahminler yürütmeye başladı; zira Inter Miami yıldızı sahalara ne zaman döneceğine dair henüz hiçbir işaret vermedi.

Otuz dokuzuncu yaşına yaklaşan Messi, parlak kariyerinde daha önce hiç yaşamadığı bir anla karşı karşıya. Öncelik artık tamamen sportif değil, son derece kişisel bir hâl aldı. Şu an için Messi'nin futbolu bırakmaya karar verdiğini kesin olarak söylemeye imkân veren bir durum bulunmasa da, taahhütlerini süresiz olarak askıya almayı tercih etmesi bir belirsizlik dönemine kapı aralıyor.

Yirmi yılı aşkın süredir en üst seviyede mücadele etmeye kendini adayan Arjantinli, artık Amerika macerasını sürdürmek mi yoksa futboldan daha da uzaklaşmak mı istediğine karar vermeden önce yeterli zamanı ayırabilir.