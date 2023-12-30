Dünya basını, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Kupa kararını nasıl yazdı?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Suudi Arabistan'dan ayrılıp Süper Kupa ertelenirken dünya basını bu krizi nasıl yazdı?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Süper Kupa ertelendi

Suudi yetkililer, Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine izin vermedi

NE OLDU? Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermemesi sonucu ertelendi. İki takım yurda dönerken bu durum dünya basınında da ilgi gördü.

NE SÖYLENDİ? Yurt dışı basını, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Suudi Arabistan'da yaşadığı krizi şu sözlerle yazdı:

Daily Mail: "Suudi Arabistan, Türkiye’nin kurucusunun pankartlarını yasakladı. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri maça çıkmama kararı aldı."

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Sky Sport: "Suudi Arabistan’da Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği maç bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi."

Mirror: "Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü onurlandırma isteğini reddettiği için Süper Kupa finali iptal edildi."

Marca: "Süper Kupa’da skandal! Türkiye Süper Kupası’nda skandal bir olay yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maça çıkmayı reddetmeleri Türk futbolunda yeni bir skandala yol açtı. Cristiano Ronaldo’nun oynadığı Al-Awwal Park Stadı’nda oynanması planlanan maç, her iki kulübe yapılan kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi."

AS: "Türk futbolunda Ankaragücü Başkanı’nın hakeme vurmasının ve İstanbulspor Başkanı’nın Trabzonspor maçında takımını sahadan çekmesinin ardından yeni bir skandal yaşandı! Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna saygı duruşunda bulunulmasına izin vermemesi üzerine maça çıkmayı reddetti. Çılgınca geçen birkaç saatin ardından bir anlaşmaya varılamadı ve maç iptal edildi."

Mundo Deportivo: "Türk futbolunda yeni karmaşa! Fenerbahçe ve Galatasaray maç başlamadan dakikalar önce Süper Kupa oynamayı reddetti."

L’Equipe: "Riyad’da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupası maçı son anda iptal edildi. Gerekçe olarak yerel makamların Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’e saygı tişörtlerinin giyilmesine izin vermemesi gösterildi. Yerel yetkililer başlangıçta taraftarların Türk bayrağı getirmesine izin vermemişti. Türk yetkililer bu yasağı kaldırtmayı başardılar, ancak Atatürk fotoğrafı taşıyan kıyafet yasağını kaldırmadılar. Bu müzakereler hiçbir zaman sonuçlanmadı ve iki takım da oynamayı reddetti."

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Kupa maçına çıkmama kararından sonra Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama maçın organizatör şirketi olan Riyadh Season'dan geldi: "Bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantılarında TFF ile görüşüldü ve uluslararası yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiği vurgulandı."