Dünya Arda Güler'i konuşuyor! Real Madrid'in yıldızı için golünün ardından büyük övgü...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, attığı gol ile dünyada gündem oldu. Özellikle İspanyollar, yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika takımı Pachuca karşılaştı. Bank of America Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan maçta Brezilyalı hakem Ramon Abatti düdük çaldı. Ramon Abatti'nin yardımcılıklarını Danilo Ricardo ve Rafael Alves yaptı.

Arda Güler attı, Real Madrid kazandı

Real Madrid maçın henüz 7'nci dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Pachuca ise henüz puanla tanışamadı.

60 dakika sahada kaldı



Bu mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Jude Bellingham, 43'üncü dakikada Arda Güler ve 70'inci dakikada Federico Valverde kaydetti. Pachuca'nın tek golü 80'inci dakikada Elias Montiel'den geldi.

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve bir tane de gol atan milli futbolcu Arda Güler, 60 dakika sahada kaldı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Pachuca maçı öncesi Arda Güler sorusu üzerine, “Arda Güler’le konuştum, topa daha yakın oynamasını istiyorum. Özel bir oyuncu ve takıma her zaman yardımcı oluyor. Etkili olmayı biliyor” diye konuşmuştu.

Real Madrid’in Pachuha’yı 3-1 yendiği maçtaki golü ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Arda Güler, İspanyol medyasında da manşetlerde yer aldı.

‘ALONSO, ARDA’YA LİDERLİĞİ VERDİ’

Marca, Xabi Alonso’nun Arda Güler’e liderlik görevi vermesine değinirken şu ifadeleri kullandı; ‘Real Madrid, Pachuca karşısında 10 kişiyle oynarken Al Hilal karşısında 11 kişiyle oynadığından daha iyi bir performans sergiledi. Genç bir takım olmasına rağmen, Real Madrid, önemli kararlar alan Xabi Alonso'nun yönetiminde istikrarlı adımlar atıyor. Bu kararların biri de Arda Güler'e liderlik görevini vermek.

'DÜNYAYI FETMESİNE ANCELOTTİ İZİN VERMEMİŞTİ’

‘Türk oyuncu, iki yıl önce Real Madrid'e geldiğinden beri dünyayı fethetmek istiyordu, ancak Ancelotti ona izin vermedi. Xabi ile işler farklı görünüyor ve o, Arda'nın Real Madrid için değer olup olmadığını göstermesine izin vermeye hazır. Ve öyle görünüyor ki, değer. İlk maçta Madrid'i alt üst ettikten sonra, ikinci maçta takımın hücum oyununu yönetti ve performansını harika bir golle taçlandırdı.

MUNDO DEPORTİVO: TEMEL OYUNCU

Mundo Deportivo ise maç sonu değerlendirmesinde Arda Güler’in ‘Temel oyuncu’ ifadesini kullanırken, ‘Xabi Alonso, Al-Hilal maçındaki performansını ödüllendirerek Arda Güler'i ilk on birde oynattı ve Türk oyuncu onu hayal kırıklığına uğratmadı. Attığı golle skoru 2-0 yaptı.’ Değerlendirmesini yaptı.