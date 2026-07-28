Dumfries, Real Madrid’deki ilk iş gününde gelen soruya verdiği yanıtla şaşırttı

Denzel Dumfries, salı günü ilk kez Real Madrid'in antrenman tesislerinde görüntülendi. Yeni transfer, sağlık kontrolünden geçti ve ardından İspanyol devinin kulüp kanalına röportaj verdi.

Dumfries, Real Madrid ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Madrid ekibi, Inter'e yaklaşık 20 milyon euro ödedi. Otuz yaşındaki sağ bek, Serie A şampiyonu adına toplam beş sezon forma giydi.

Hollandalı transfer, resmi işlemlerin ardından Real Madrid'in kulüp kanalında peş peşe sorularla karşılaştı. Dumfries, en sevdiği yemeğin ne olduğu sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. "Surinam yemeği. Tajerblad (Surinam'a özgü bir yapraklı sebze, ed.)."

Muhabir hemen bu yemeğin tam olarak ne olduğunu soruyor. Dumfries, röportajda gülerek, "Bu Surinam yemeği. Anlatması zor ama çok lezzetli" diye vurguluyor.

Dumfries, bu cumartesi Real Madrid formasıyla resmi olmayan ilk maçına çıkabilir. José Mourinho'nun ekibi, hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda Milli Takımı oyuncusunun LaLiga'daki ilk sınavı ise büyük olasılıkla 22 Ağustos Cumartesi günü olacak. Real Madrid, İspanya'da yeni sezonu Espanyol deplasmanında açacak.