Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Christophe Dugarry, Fransa kaptanı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin 2026 Ballon d'Or'a ilişkin son açıklamalarını eleştirdi.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre Mbappe, ödül adaylarının açıklanmasından saatler önce şöyle konuştu: "Bu yıl onu kazanabileceğim hissine sahibim, bu yüzden bu hedeften uzaklaşmadım." Mbappe, Ballon d'Or'un kısa vadede hâlâ başlıca hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Real Madrid forveti, geçen sezon takımsal kupalar kazanamadığı için kendisini eleştirenlere yanıt olarak, adaylığını savunurken ödülün bireysel doğasına dayandı.

"Bu bireysel bir ödül ve oyuncunun bireysel düzeyde neler ortaya koyduğuna bakılıyor" dedi.

Dugarry ise Mbappe'ye yanıt olarak "RMC Sport" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Böyle bir bireysel ödülü talep etmeyi çocukça ve acınası bir davranış olarak görüyorum."

Ve ekledi: "Özellikle milli takımın kaptanı olarak, onu talep etmenin hiçbir özel yanı yok. Futbol daha bireysel bir hâle geldi ve bu durum çoğu zaman beni tiksindiriyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendinizden ve bireysel ödüllerden bahsetmek yerine, takımdan, başarının paylaşılmasından ve kazanamadığınız ama birlikte kazanmayı dilediğiniz kupalardan bahsetmelisiniz."

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