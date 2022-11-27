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Dünya Kupası

Dünya Kupası'nı kazanan takımlar: Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi? Dünya Kupası'nı kaç farklı ülke kazandı?

Goal
21:17 GMT+3 27.11.2022
Romário, Dunga, Brazil, World Cup 1994
1930 yılından beri her dört yılda bir düzenlenen turnuvada sekiz farklı ülkenin milli takımları şampiyonluk yaşadı.

İlk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası, bu yaz 20. kez sahibini bulacak.

Her dört yılda bir düzenlenen organizasyona sadece 1942 ve 1946 yıllarında II. Dünya Savaşı nedeniye ara verildi.

Dünya Kupası'nı hangi yıl hangi ülke kazandı?

Yıl ve Düzenlendiği Ülke Şampiyon
1930 - Uruguay Uruguay
1934 - İtalya İtalya
1938- Fransa İtalya
1950 - Brezilya Uruguay
1954 - İsviçre Batı Almanya
1958 - İsveç Brezilya
1962 - Şili Brezilya
1966 - İngiltere İngiltere
1970 - Meksika Brezilya
1974 - Batı Almanya Batı Almanya
1978 - Arjantin Arjantin
1982 - İspanya İtalya
1986 - Meksika Arjantin
1990 - İtalya Batı Almanya
1994 - ABD Brezilya
1998 - Fransa Fransa
2002 - Güney Kore & Japonya Brezilya
2006 - Almanya İtalya
2010 - Güney Afrika İspanya
2014 - Brezilya Almanya
2018 - Rusya Fransa

Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi?

Brezilya 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Almanya 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
İtalya 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
Arjantin 2 (1978, 1986)
Uruguay 2 (1930, 1950)
Fransa 2 (1998, 2018)
İngiltere 1 (1966)
İspanya 1 (2010)

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