Dünya Kupası'nı kazanan takımlar: Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi? Dünya Kupası'nı kaç farklı ülke kazandı?

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1930 yılından beri her dört yılda bir düzenlenen turnuvada sekiz farklı ülkenin milli takımları şampiyonluk yaşadı.