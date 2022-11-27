Dünya Kupası
Dünya Kupası'nı kazanan takımlar: Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi? Dünya Kupası'nı kaç farklı ülke kazandı?
Goal
21:17 GMT+3 27.11.2022
İlk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası, bu yaz 20. kez sahibini bulacak.
Her dört yılda bir düzenlenen organizasyona sadece 1942 ve 1946 yıllarında II. Dünya Savaşı nedeniye ara verildi.
Dünya Kupası'nı hangi yıl hangi ülke kazandı?
|Yıl ve Düzenlendiği Ülke
|Şampiyon
|1930 - Uruguay
|Uruguay
|1934 - İtalya
|İtalya
|1938- Fransa
|İtalya
|1950 - Brezilya
|Uruguay
|1954 - İsviçre
|Batı Almanya
|1958 - İsveç
|Brezilya
|1962 - Şili
|Brezilya
|1966 - İngiltere
|İngiltere
|1970 - Meksika
|Brezilya
|1974 - Batı Almanya
|Batı Almanya
|1978 - Arjantin
|Arjantin
|1982 - İspanya
|İtalya
|1986 - Meksika
|Arjantin
|1990 - İtalya
|Batı Almanya
|1994 - ABD
|Brezilya
|1998 - Fransa
|Fransa
|2002 - Güney Kore & Japonya
|Brezilya
|2006 - Almanya
|İtalya
|2010 - Güney Afrika
|İspanya
|2014 - Brezilya
|Almanya
|2018 - Rusya
|Fransa
Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi?
|Brezilya
|5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
|Almanya
|4 (1954, 1974, 1990, 2014)
|İtalya
|4 (1934, 1938, 1982, 2006)
|Arjantin
|2 (1978, 1986)
|Uruguay
|2 (1930, 1950)
|Fransa
|2 (1998, 2018)
|İngiltere
|1 (1966)
|İspanya
|1 (2010)
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