Drogba'dan koronavirüs mesajı: Virüsü yayan bizleriz

Chelsea ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından Didier Drogba, koronavirüs salgını hakında Fildişili vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Premier Lig ekiplerinden 'de yıldızlaşan ve sonrasında 'da da forma giyen efsane futbolcu Didier Drogba, koronavirüs mesajı verdi.

11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte 17 Mart'ta karantina önlemleri alan ülkesi Fildişi Sahilleri'ne seslenen Drogba, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile uyarılarda bulundu:

"Fildişili kardeşlerime sesleniyorum. Virüs konusunu çok ciddiye almanızı istiyorum çünkü bu durumu çok hafife alma eğilimindeyiz."

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"Hükümetin uyguladığı önlemlere uymak zorundayız. Virüsü yayan bizleriz, hepimiz durumdan sorumluyuz."

“Ellerinizi düzenli olarak yıkayın, sadece gerektiğinde dışarı çıkın ve aranıza en az bir metre mesafe koyun.”