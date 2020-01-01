Drogba'dan koronavirüs mesajı: Virüsü yayan bizleriz
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de yıldızlaşan ve sonrasında Galatasaray'da da forma giyen efsane futbolcu Didier Drogba, koronavirüs mesajı verdi.
11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte 17 Mart'ta karantina önlemleri alan ülkesi Fildişi Sahilleri'ne seslenen Drogba, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile uyarılarda bulundu:
"Fildişili kardeşlerime sesleniyorum. Virüs konusunu çok ciddiye almanızı istiyorum çünkü bu durumu çok hafife alma eğilimindeyiz."
"Hükümetin uyguladığı önlemlere uymak zorundayız. Virüsü yayan bizleriz, hepimiz durumdan sorumluyuz."
“Ellerinizi düzenli olarak yıkayın, sadece gerektiğinde dışarı çıkın ve aranıza en az bir metre mesafe koyun.”