Driessen, yeni şampiyon Arsenal'den gerçekten tiksiniyor

Arsenal'in bu hafta İngiltere şampiyonu olması, Valentijn Driessen için pek bir anlam ifade etmiyor. De Telegraaf gazetesinin futbol editörü, teknik direktör Mikel Arteta'nın şampiyon takımının oyun tarzından hiç hoşlanmıyor.

Arsenal, kendi oyununu oynamadan şampiyon oldu. Takipçisi Manchester City, Bournemouth deplasmanında puan kaybetti (1-1), bu da Kuzey Londra'nın liderinin rakipleri tarafından yakalanamaz hale gelmesine neden oldu.

"Korkunç! Bu yıl nasıl oynadıklarını gördün mü?" diye soran Driessen, 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu kutlayan Arsenal hakkında yıkıcı bir yargıda bulunuyor. "Sadece köşe vuruşları, serbest vuruşlar ve taç atışları üzerinden oynadılar."

Driessen daha sonra Pazartesi günü Burnley'e karşı (1-0) sert bir faul yapan ve sarı kartla çok ucuz kurtulan Kai Havertz'e odaklandı. "Faul yaptı, bu net bir kırmızı karttı. Bunun futbolla artık hiçbir ilgisi yok. O adamların yaptığı tek şey güreşmek. Evet, aslında Arsenal hakemler tarafından kollandı."

René van der Gijp, Arsenal hakkındaki yargısında çok daha ılımlı. "Orada üç ay boyunca şunu düşündüler: 'Bu gerçek olamaz, değil mi?' Son aylarda gerçekten sarsılmışlardı. Üstüne bir de Manchester City karşısında ezildiler. O zaman insan tamamen şöyle düşünür: 'Keşke bu gerçek olmasa.' Son altı, yedi maçta kendileri gibi değillerdi."

Van der Gijp daha sonra Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin muhtemelen daha yüksek bütçelerle çalıştığını belirtiyor. "Bu da elbette başarıyı daha da anlamlı kılıyor."

Johan Derksen de Arsenal'in kulüp tarihindeki on dördüncü şampiyonluğuna hayranlık duyuyor. "İngiltere'de birinci olursan, gerçekten bir şeyler yapabiliyorsun demektir. Orada öylece şampiyon olamazsın."