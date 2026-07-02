Driessen, Oranje için en güçlü adayı “üçlü A markası” olarak nitelendiriyor

Valentijn Driessen, Hollanda milli takımının yeni teknik direktörü olarak Louis van Gaal’ı öne sürüyor. De Telegraaf gazetesindeki değerlendirmeye göre, Oranje’yi daha önce üç kez çalıştırmış olan bu teknik direktör, en ideal aday olarak görülüyor.

“Sadece bir ağır top, üçlü A notunu güvence altına alabilir,” diyen Driessen, Ronald Koeman’ın halefi konusunda çıtayı oldukça yükseğe koyuyor. “Hollanda futbolunun simgesi olabilecek ve Hollanda futbol felsefesine uygun olarak milli takımı en üst seviyede performans göstermesini sağlayabilecek bir otorite.”

Ulusal gazetenin futbol editörü, Hollandalı bir üst düzey teknik direktöre teklifte bulunulmamış olmasına da hayret ediyor. “Bu görev söz konusu olduğunda, Nigel de Jong’un kış aylarında, Dünya Kupası sonrası için müsait olduğu halde PSV teknik direktörü Peter Bosz’u tamamen görmezden gelmesi kabul edilemez.”

Driessen ayrıca Pep Guardiola ve Arne Slot’un da müsait olduğunu belirtiyor. “Bosz, PSV ile sözleşmesini uzattığına göre, bu ikisi 1 ve 2 numaralı adaylar olmalı. FC Twente’nin teknik direktörü Erik ten Hag’ın sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu için o da 3. seçenek.”

Driessen’e göre, üst düzey futbol direktörü olan De Jong’un milli takım teknik direktörlüğü için dördüncü bir seçeneği daha var. “KNVB ve Hollanda milli takımına yakışacak bir üçlü A markası: Louis van Gaal.”

“Deneyimi ve saygınlığıyla Van Gaal, mevcut adaylar Guardiola ve Slot’un işe alınmasının mümkün olmadığı durumlarda uygun bir adaydır,” diyor Oranje gözlemcisi. “Teknik direktör Van Gaal’ın nitelikleri tartışmaya açık değildir. Oranje ile büyük bir kupa kazanma konusundaki hırsı ve tutkusu da öyle.”