Driessen, Koeman’ın olası halefi olarak büyük bir ismi listeye ekledi

Ronald Koeman milli takım teknik direktörlüğünden ayrılırken, KNVB uygun bir halef arayışına girdi. Valentijn Driessen, Kick-Off podcast’inde şimdiden öne çıkan bir adayı eledi.

“Bence KNVB, Bosz’u uygun bir aday olarak görmüyor. Aksi takdirde onunla bir temas kurulmuş olurdu,” diye söze başlıyor Driessen. “O zaman Ocak ayında şöyle denilirdi: Ronald Koeman’ın durumu ne olacağını bilmiyoruz. Ama sen yine de bir adaysın.”

De Telegraaf’ın futbol editörü argümanına şöyle devam ediyor: “Bir yerden Bosz’un süreç odaklı bir teknik direktör olduğunu da duydum. Tıpkı Feyenoord’daki Arne Slot gibi, ilk sezonunda PSV’yi rayına oturtmayı başardı. Ve harika bir futbol sergilediler.”

“O zaman şöyle deniyor: Evet, çok az vaktin var. Ve Oranje oyuncularıyla çok az vakit geçiriyorsun. Antrenmanlar az. Ama Bosz o kadar deneyimli ki, vizyonunu Hollanda milli takımına hızla aşılayabilir. Koeman bunu iki antrenmanda başarmıştı.”

Mike Verweij, Bosz’un Ajax’taki dönemini hatırlatıyor. “Antrenmanlarda gerçek anlamda oyun şemaları pekiştiriliyordu. Aşamalar arasında dinlenme yoktu, çünkü maçlarda da böyle bir şey olmaz. Bu çok yoğun bir süreç. Ve o her gün bu çocuklarla ilgileniyor.”

“Ancak milli takım teknik direktörü olarak bu mümkün değil,” diyen Verweij, iki rol arasında net bir fark görüyor. “Çok sayıda milli oyuncu Pazar günü maç oynamış durumda. Tam kapasiteyle antrenman yapamazsınız. Antrenman seanslarında, toplantılarda ve birebir görüşmelerde açıklanması gereken çok şey var. Bence Bosz bir kulüpte yerinde, milli takım teknik direktörü olarak ise daha az uygun. Ancak, ona bu şansı vermezseniz, uygun olduğunu asla kanıtlayamaz.”

Bosz, PSV’yi üst üste üç kez şampiyonluğa taşıdı ve kulübün her yıl Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını sağladı. Bu yılın başlarında Eindhoven’daki sözleşmesini 30 Haziran 2028’e kadar uzattı.