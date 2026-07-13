Valentijn Driessen, Hollanda milli takımının başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası'nın ardından De Telegraaf gazetesinde KNVB'ye yetersiz not verdi. Ayrıca, futbol editörü Arne Slot'un Oranje'nin yeni milli takım teknik direktörü olması gerektiğini savunuyor.

“Çeyrek finalde Fransa gibi bir rakiple karşılaşırken dünya şampiyonu olmak ya da yarı finale çıkmak gerçekçi olmayan hedeflerdi. Bu hedeflere yaklaşamamak bile kabul edilemez bir başarısızlıktı,” diyor Driessen Pazartesi günkü yazısında.

Oranje gözlemcisi, KNVB Genel Müdürü Marianne van Leeuwen ve üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong’u sert bir dille eleştiriyor. “Şimdi Clarence Seedorf ile birlikte KNVB komiseri olarak yeni bir milli takım teknik direktörü atayacaklar. Dünya Kupası’nda Oranje’ye ilişkin güç dengesini, Koeman ve milli takım oyuncularıyla birlikte tamamen yanlış değerlendirmiş olsalar da, Koeman’ın halefi için çıtayı en yüksek seviyeye çıkarmaları gerekiyor.”

Driessen, De Jong’u mümkün olan en kısa sürede Slot ile iletişime geçmeye teşvik ediyor. “O, akla gelebilecek en iyi aday ve üstelik Hollanda pasaportuna da sahip. Yalnızca Slot’un Mayıs ayında Liverpool’dan ayrılması sırasında yapılan milyonlarca euroluk mali anlaşmalar, hayali bir engel teşkil edebilir.”

Slot, özellikle Peter Bosz ve Erik ten Hag’ın KNVB’ye katılmak istememesi nedeniyle ideal aday gibi görünüyor. “Slot bu konuda ağzını sıkı tutuyor. Bu, büyük bir iletişimci olan Slot için çok anlamlı. Neredeyse tüm medya kuruluşlarıyla, doğrudan ya da WhatsApp üzerinden iletişim kurdu ve her yerde Oranje’ye kapıyı kapatmayı reddetti.”

Driessen son olarak, Liverpool’dan kovulan teknik direktörün neden Ronald Koeman’ın hayal edilen halefi olduğunu açıklıyor. “Slot, mevcut oyuncu kadrosuyla kısa sürede bir şeyler başarabilir ve aynı zamanda uzun vadeli süreci de doğru bir şekilde yönlendirebilir. Bunlar, Oranje’de kadro seçimi yapmak için gerekli nitelikler.”