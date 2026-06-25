De Telegraaf gazetesi muhabiri Valentijn Driessen, Algemeen Dagblad gazetesinde çalışan meslektaşı Maarten Wijffels’in bir hareketine şaşırdığını belirtti. Bunu, futbol podcast’i Kick-off’ta anlattı.

Çarşamba akşamı Driessen ve Wijffels, Dünya Kupası'nda Tunus ile oynanacak maç öncesinde Hollanda milli takımının düzenlediği basın toplantısına katıldılar.

Kansas City’de gazeteciler, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman ve orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch’e sorular yöneltebildi.

Driessen, Perşembe sabahı dikkat çeken bir anı mercek altına aldı. “O an oldukça hoştu. Rypke Bakker’in bir sorusunun ardından Koeman, bu neslin biraz daha sık uzak mesafeden şut atması gerektiğini belirtti.”

“O sırada Wijffels aniden başparmağını kaldırdı ve Koeman’a çok kuvvetli bir şekilde ‘evet’ anlamında başını salladı,” diye devam eden Driessen’in sözleri üzerine sunucu Hein Keijser şaşkın bir tepki gösterdi.

“Evet, ben de bunu oldukça tuhaf buldum. Ama o bu görüşe tamamen katılıyordu. Bunu başparmağını kaldırarak teyit etti. Koeman, 538’de her şeyin biraz daha olumlu olabileceğini söylemişti. Görünüşe göre bu sözler hemen karşılık buldu.”

“Bu, Koeman’ın gerçekten bir lider olduğu anlamına geliyor,” diye ekliyor Driessen biraz alaycı bir tonla. Meslektaşı Mike Verweij gülümsüyor ve Frenkie de Jong’un sözlerine atıfta bulunuyor. “İzleyen ve bunu fark eden gazeteciler de var.”