Driessen: 'Bunlar Hollanda sahalarındaki en sinir bozucu tipler'

Valentijn Driessen, pazar günü Etienne Vaessen ile Wout Weghorst’a epey tepki gösterdi. İkili, FC Groningen - FC Twente (2-2) maçının ikinci yarısında birbirine girdi; Vaessen de karşılaşmanın ardından uzun boylu golcüye yüklendi.

“İstediğine inanabilirsin ve istediğin gibi sevinç yaşayabilirsin ama bunu bu kadar uzun yapma” diyen Vaessen, RTV Noord’a Euroborg’da attığı golün ardından Weghorst’un yaptığı kutlamayı kastetti. “Önce uzun uzun dua ediyor, bunu pazar günü yapsın. Evet, bugün pazar ama bence bunu kilisede yapmalısın.”

“Bunu biraz tahrik edici buldum. Güzel bir gol atıyor. Kısa bir dua et ve hemen geri dön” sözleriyle Vaessen, devre arasından kısa süre önce 2-2’yi atan Weghorst’a tavsiyede bulundu.

Driessen, Weghorst’un Groningen’de attığı beraberlik golünü takdir ediyor. “Çok güzel bir gol. Ama aynı zamanda yine korkunç derecede sinir bozucu. Bunlar Hollanda sahalarındaki en sinir bozucu iki tip” diyerek gazeteci, Vaessen’i de tartışmaya dahil etti.

“Ve yine Weghorst’un gol attıktan sonraki o tiyatrosu. İnsanın aklından ‘aman Tanrım, çocuk. Sadece geri dön ve normal davran’ demek geliyor. Ama harika bir goldü” diyen Driessen, Weghorst’un kuzeydeki performansına yalnızca eleştirel yaklaşmadı.

Driessen, ayrıca Weghorst’un FC Groningen ceza sahasında Vaessen’la kapışmasını da anlayışla karşıladı. “Top boştaydı. Weghorst da Vaessen’e bir omuz attıktan sonra normal şekilde geri koşuyordu.”

Weghorst, bu sezon Vriendenloterij Eredivisie’de ikinci golünü attı. Tecrübeli forvet ayrıca Twente formasıyla Avrupa kupalarında da iki kez ağları sarstı.