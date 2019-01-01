Draxler: Neymar ve Mbappe'nin takımda kalacağına inanıyorum

Paris Saint-Germain'in Alman oyuncusu Julian Draxler, yaptığı açıklamada Neymar ve Mbappe'nin takımda kalacağını belirtti.

Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, takım arkadaşları Neymar ve Mbappe'nin geleceği hakkında konuştu.

Canal+ Sport 'a açıklamalarda bulunan 'in orta sahası Draxler, Neyymar ve Mbappe'nin takımdaki işlerinin henüz bitmediğini belirtti.

Alman oyuncu, "Takımın sportif direktörüü ben değilim fakat bana sorarsanız Mbappe ve Neymar'ın burada henüz bitmeyen işleri var. Bundan dolayı gelecek sene de takımda kalacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendi kariyeri hakkında da yorumda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Burada çok mutluyum fakat sebebi para değil. Takımdaki arkadaşlık mutluluk verici ve Paris'te yaşamayı seviyorum." dedi.