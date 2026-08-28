Dramatik gelişme: Liverpool, Arnold'a dönüş kapısını açıyor

Kimsenin beklemediği dramatik bir gelişmeyle, transfer piyasasında ağır toplu bir sürpriz patlak verdi. Bu sürprizin baş aktörü ise İngiliz yıldız Trent Alexander-Arnold; İspanya'nın başkentine gitmesinin üzerinden yalnızca birkaç ay geçtikten sonra eski evi Anfield'a geri dönebilir.

Ünlü gazeteci Ben Jacobs, Liverpool yönetiminin İngiliz bek oyuncusunu geri almak için Real Madrid yönetimiyle sadece 15 milyon euro karşılığında ileri düzeyde görüşmelere girdiğini doğrulayan flaş haberler ortaya çıkardı.

Jacobs şunları söyledi: "Liverpool, eski oyuncuları Alexander-Arnold konusunda Real Madrid ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Liverpool, kulübe katıldığından bu yana fazla forma şansı bulamayan sağ bek için 15 milyon euro ödeyecek."

Oynanan dakikalar: İşin şifresi

Jacobs, oyuncunun kendisinin daha fazla forma şansı elde etme yönündeki net isteği ışığında görüşmelerin son aşamalarına ulaştığını açıkladı. Zira Real Madrid'de sağ bek mevkiindeki çetin rekabet nedeniyle kendini yedek kulübesinde buldu.

Bu tıkanma, Kraliyet Kulübü'nün aynı mevkiyi güçlendirmek için Hollandalı Denzel Dumfries ile anlaşmasının ardından geldi; bu durum İngiliz oyuncunun takım kadrosunda ilk on birde yer kapma görevini zorlaştırdı.

Kaynak ayrıca, Liverpool'un en önemli yıldızlarından biri olmadan önce uzun yıllar Liverpool akademisinde geçiren Alexander-Arnold'un, ihtişamının inşa edildiği Anfield stadına dönme konusunda hâlâ istekli olduğunu ekledi.

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Beklenmedik bir dönüş

Alexander-Arnold, 2025 yazında Liverpool taraftarları arasında büyük tartışmalara yol açan bir transferle Liverpool'dan ayrılmış ve üzerine büyük umutlar bağlanan yeni bir deneyim için Real Madrid'e katılmıştı.

Ancak son gelişmeler, hesapta olmayan bir senaryonun kapısını sonuna kadar açtı. Transferin tamamlanması halinde, Alexander-Arnold'un Liverpool'a dönüşü yaz transfer piyasasının en dikkat çekici sürprizlerinden biri olacak ve kulübün kayıp evladı, vedanın üzerinden yalnızca birkaç ay geçtikten sonra yeniden evine dönmüş olacak.