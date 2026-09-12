Douvikas: "Como adına gollerin sırları mı? Kedim Grace ve bilardo"

Tasos Douvikas, Fabregas'ın çalıştırdığı Como'nun forveti, Gazzetta dello Sport'a konuştu: “Şampiyonlar Ligi mi? Muhteşem bir duygu. Bu ana gelmek için çok çalıştık ve böyle kazanmak, kendi taraftarlarımızın önünde bunu başarmak, bizim de onların da sonsuza kadar hatırlayacağı bir şey. Ama şimdiden bir sonrakini düşünmeliyiz: konsantrasyonu yüksek tutmanın en hassas olduğu dönem tam da bu dönem.”









Fabregas maçtan önce soyunma odasında size ne söyledi?





“Maçı hazırlama şeklini değiştirmedi ve bence bu, bizi oyunun içinde tutan çok önemli bir şey. Her zaman olduğu gibi bizden cesaret, dikkat ve bildiğimiz gibi oynayacak karakter göstermemizi istedi.”





Bayern, PSG, Barcelona ve Manchester United gibi baskındınız... İlk maçını en az üç farklı kazanan tek takım oldunuz. Avrupa bu Como’yu da hesaba katmak zorunda kalacak: Bunun için çok erken demeyin, çünkü artık inandırıcı olmazsınız.





“Ama yok... (gülüyor). Dünyanın en iyi takımlarından, arkasında büyük bir tarih olan kulüplerden söz ediyoruz. Biz daha yeni geldik, bunu bir saniyeliğine bile düşünmek akıllıca olmaz, sadece zarar verir.”





Dört maçta üç gol, geçen sezonu Lautaro’nun ardından Serie A’da Malen’le birlikte gol krallığı ikincisi olarak kapattığınızı da eklersek son dokuz maçta bu sayı altıya çıkıyor. Büyük rakamlar.





“Bu beni mutlu ediyor, forvetler gollerle ve her şeyden önce istikrarla yaşar. Ama asıl önemli olan gerçekten her maçta takım arkadaşlarıma yardım etmek, sadece gol atarak değil.”





Artık İtalyan savunmacılar sizden çekinip sizi analiz ederken, zirvede kalmak için karşı hamleleriniz neler?





“Bireysel olarak da takım oyununda da kendimi geliştirmeye devam etmek. Serie A savunmacıları hem fiziksel açıdan hem de taktik açıdan çok güçlü, bu yüzden durumu her zaman doğru okumayı bilmek gerekiyor.”





Roma’dan Ndicka sizi en zorlu rakibi olarak tanımlamıştı. Peki sizin en çok çekindiğiniz savunmacı kim?





“Her gün antrenmanda karşı karşıya geldiğim Chalobah, Ramon ve Kempf... Şaka bir yana, İtalya’da çok sayıda güçlü savunmacı var. Sizi 90 dakika boyunca diri tutan düelloları seviyorum.”





Agresiflik, zekâ, topa sahip olma: Cesc bizim oyunumuzu kabul ettirmekte ısrar ediyor





Scudetto’yu değil, sadece bir sonraki maçı kazanmayı düşündüğünüzü biliyorum. Ama şimdiye kadar görülen tabloya göre Inter’i zorlayabilecek gibi duranlar yalnızca siz ve yine Roma.





“Ama hayır, bu tür konuşmalar yapmak için gerçekten çok erken, Serie A’da çok üst düzey başka takımlar da var.”





Sizinle Kean arasındaki rekabetten zaten fazlasıyla söz edildi. Fabregas’ın sizi nasıl kullanacağını artık anladınız mı?





“Hocanın oyuncuları kullanma becerisine tam güvenim var ve ben de Moise de sadece takıma odaklanmış durumdayız. Onun gibi güçlü bir oyuncunun bizimle birlikte mücadele etmek için gelmesinden gerçekten çok mutluyum, hepimizin katkısına ihtiyaç olacağını biliyoruz.”





Moise ile ortak yönleriniz de var, farklılıklarınız da: Bize anlatır mısınız?





“İkimiz de fizik gücüne dayalı oyuncularız ve derine koşu arıyoruz ama farklı özelliklere sahibiz. Birbirimizi tamamladığımız için birlikte oynayabiliyoruz.”





Peki arkanızda Paz ve Baturina gibi iki yetenekle oynamak nasıl?





“Kaliteyle zekânın birleşimi: Bir forvet daha iyisini isteyemez.”





Genel olarak bakarsak, Fabregas bu sezon taktik açıdan en çok neyin üzerinde duruyor?





“Agresiflik, zekâ, topla oyun. Kendi oyunumuzu kabul ettirmekte ısrar ediyor, onun için en önemli şey bu.”





İşime odaklanıyorum, tesislerde çok zaman geçiriyorum. Bu coşku güzel, bize enerji veriyor ama dikkat dağıtma ve insanın başını döndürme riski var





Yeni transferler de iyi değil mi? Milla, Da Cunha çıktıktan sonra Leipzig karşısında hatta kaptan oldu. Sizi en çok kim etkiledi?





“Herkes önemli bir şey kattı. Luis’in büyük bir karakteri var ama diğerleri de çok hızlı uyum sağladı. Buraya gelen tüm oyuncular için böyle oldu ve bu da bu grubun ve bu ortamın nasıl işlediğini açıklıyor.”





Göz önünde olmayı sevmeyen ve düşük profilli kalmayı tercih eden biri olarak, çevrenin ve medyanın coşkusunu nasıl yönetiyorsunuz?





“Kendim olarak kalmaya çalışıyorum. İşime odaklanıyorum, tesislerde çok zaman geçiriyorum. Bu coşku güzel, bize enerji veriyor ama dikkat dağıtma ve insanın başını döndürme riski var.”





Kedilerinizle vakit geçirmek ve bilardo oynamak hâlâ en sevdiğiniz uğraşlar mı, yoksa İtalya’da başka şeyler de keşfettiniz mi?





“Kedim Grace her zaman bir garanti. Istaka da modasını yitirmedi. Burada asıl keşfettiğim şey, futbolu her gün bu tutkuyla yaşamanın ne kadar güzel olduğu.”



