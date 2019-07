Douglas: Abdullah Avcı çalışmak istediğim bir hocaydı

Beşiktaş'ın yeni sezondaki ikinci transferi olan Douglas, takımın Avusturya'daki kampında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira Dos Santos, kampında basın toplantısında konuştu.

Douglas'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde:

" ’a ilk imza attığımda orada da başkana belirtmiştim. "Attığım imzanın arkasındayım. Sonuna kadar elimden geldiği kadar hazırım" demiştim. Oynadığım diğer takımlarda da sözümün arkasındaydım. Sivas’ta da öyleydi. Atılmış bir imza vardı, Sivas halkına ve takımına olan saygım sonsuz."

"Şu anda burada hocayla beraber bu başlangıçta bulunduğum için mutluyum. Sahada benliğini gösteren bir takımdı . Seyir zevki olan, taraflı tarafsız takdir toplayan bir takımdı ve bu takımın başında Abdullah Avcı vardı. Çalışmak istediğim bir hocaydı kendisi. Hep beraber umarım onun sistemine adapte oluruz ve takımın kazandığı başarılarda pay sahibi olurum."

"Her takımda yedek oyuncular vardır, as oyuncular vardır. Biri oynar, biri yedekte bekler. Her zaman aynı pozisyonda oynadığını oyuncunun kaliteli olması sizi de ileriye iter. Ne mutlu ki Gökhan Gönül gibi bir oyuncuyla aynı pozisyonda oynuyorum. Daha çok çalışacağım ve formayı almaya çalışacağım."

"Adriano büyük bir karakter ve oyuncu. Çok da iyi bir arkadaşım, ’da beraber oynadık. Beşiktaş’ta da onunla beraber oynamak isterdim ancak o kendi yolunu seçti, ben de kendi yolumu seçtim. Ona başarılar diliyorum."

"Sivas’a ilk geldiğim günden itibaren sadece Sivas değil, tüm Türk halkının beni karşılaması ve bana olan sıcaklıkları gerekten ’yle aramda büyük bir bağ oluşturdu. Bu bağ sonucu beni yeniden futbola bağladılar. Lig bitip kontratım bittiğinde, menajerime kesinlikle Türkiye’de oynamak istediğimi söyledim. Türkiye’yle aramda özel bir bağ var."

"Futbola ilk başladığım zamanda sağ kanat oynuyordum, öyle başladım. Seviyorum sağ kanatta oynamayı ama profesyonel oyunda bek oynamaya başladım. Bek oynayınca daha büyük sorumluluklarınız oluyor ve geriden bütün sahayı görmek büyük avantaj. Futbol benim için önemli olan, bundan keyif alıyorum. Mutlu olduğum sürece nerede oynadığımın pek bir önemi yok."

"Brezilyalılar çok sıcakkanlı insanlar elbette ama burada da herkes beni çok sıcakkanlı karşıladı. Ben de bunun karşılığını sahada onlara yardım ederek vermek istiyorum."

"Beşiktaş ile ismimin ilk anıldığı günden itibaren bana gösterilen sevgi ve ilgiden dolayı tüm kalbimle teşekkür ederim. Burada her gün çok çalışacağım ve elimden gelenin en iyisini vereceğim. Taraftarlarımızın kesinlikle kafasında bir soru işareti olmasın. lı bir futbolcu karşılarında duruyor."