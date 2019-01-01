Dorukhan Toköz'ün menajerinden 'İtalya' açıklaması

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusunun menajeri, İtalyan basınına transfer açıklamasında bulundu.

ekiplerinden , forması giyen Sinan Gümüş'ün ardından Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'le de yakından ilgileniyor.

Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda resmi olmasa da bazı transfer görüşmelerinde bulunduklarını doğruladı.

Calciomercato.it'e konuşan Ergezen, "Söylentileri yalanlayamayacağım çünkü resmi olmasa da taraflar arasında bazı görüşmeler yapılıyor. Beşiktaş yönetimi, 6 milyon euro'dan fazla bir bonservis ücreti talep ediyor. Biz Serie A'ya transfer olmaya sıcak bakıyoruz. Dorukhan'la aralarında bazı İtalyan ekiplerinin de olduğu Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor." dedi.

Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu sezon başında 'dan 150 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.