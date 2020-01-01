Dortmund'a bir kötü haber daha: Haaland sakatlandı

Bayern Münih'e yenilerek şampiyonluk umutlarını azaltan Dortmund'un golcüsü Erling Haaland, karşılaşmayı topallayarak terk etti.

'nın 28. haftasında ile , Der Klassiker'de karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Bayern Münih, 43. dakikada Joshua Kimmich'in attığı şık golle rakibini 1-0 mağlup ederek puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk için büyük bir adım attı.

Borussia Dortmund, aldığı bu mağlubiyetle rakbinin hegemonyasını kırmak için eline geçen fırsatı tepmiş oldu.

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Ancak sarı siyahlı ekip için kötü gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı.

Borussia Dortmund'un devre arasında Salzburg'dan transfer ettiği golcü oyuncu Erling Haaland, karşılaşmanın 72. dakikasında topallayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Giovanni Reyna'ya bıraktı.

Norveçli oyuncunun sağ bacağında bir kas sorunu yaşadığı görüldü. Yapılan tetkiklerle Haaland'ın durumunun ciddiyeti öğrenilecek.

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Oyundan çıkan Haaland, maskesini taktıktan sonra karşılaşmanın geri kalanı saha kenarından izledi.

19 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 14 maçta rakip filelere 13 gol gönderdi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında 31 Mayıs Pazar günü Paderborn ile deplasmanda karşılaşacak.