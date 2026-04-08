Cidde İttihad kulübü yönetimi, önümüzdeki yaz transfer döneminde büyük bir transferi sonuçlandırmaya çok yakın; bu hamle, "Al-Amid"in hücum hattına önemli bir takviye sağlayabilir.

Jeddah Union, Alman Borussia Dortmund takımının golcüsü olan Gine milli forvet Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmak istiyor.

Suudi "Okaz" gazetesi, Jeddah Union içerisindeki kaynaklara dayanarak, yönetimin Gine'li yıldızla sözleşme imzalamak için ileri adımlar attığını ve oyuncunun da Jeddah'a transfer olmaya sıcak baktığını bildirdi.

Gazete, anlaşmanın tamamlanması halinde Gerassi'nin, kulübün mevcut sezonun sonunda sözleşmesini satmayı planladığı forvet Youssef En-Nesyri'nin yerine geçeceğini belirtti. Faslı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

Alman "Bild" gazetesi, 30 yaşındaki Gerasi'nin, Haziran 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen, bu sezonun sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı aldığını doğrulamıştı.

Ayrıca okuyun:

Alman gazetesi, Gerasi'nin sözleşmesinde kendisine yaklaşık 35 milyon euro karşılığında ayrılma hakkı tanıyan bir ceza maddesi bulunduğunu ve bu maddenin önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yürürlüğe gireceğini, ancak bu maddenin çoğunlukla Almanya dışındaki belirli kulüplerle sınırlı olacağını belirtti.

Serhou Guirassy'nin 2024 yazında Stuttgart'tan Dortmund'a transfer olduğu ve yüksek golcü yeteneği ve fiziksel gücü sayesinde Alman liginin en önde gelen forvetlerinden biri haline geldiği belirtiliyor.