Dortmund'un yeni transferie Sebastien Haller testis kanseri oldu

Ajax'tan büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu, takımıyla henüz resmi bir maça çıkmadan büyük bir şok yaşadı.

Bundesliga'da şampiyonluğu hedefleyen Dortmund'un, Erling Haaland'ın Manchester City'ye tranferi sonrasında Norveçli golcünün yerini doldurmak için Ajax'tan transfer ettiği Sebastien Haller, testis kanserine yakalandı. 28 yaşındaki Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusunun hastalığı kulüp tarafından yapılan detaylı testlerin ardından ardından tespit edildi.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

Takımının Pazartesi sabahı yaptığı antrenmandan sonra kendini iyi hissetmediğini belirten Haller, yoğun bir tıbbi kontrole girdi. Dortmund oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada medyadan mahremiyet talebinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada birkaç gün içerisinde daha detaylı testlerin yapılacağı ve hastalığa ilişkin daha fazla bilgi sahibi olunacağı belirtildi.

Ne söylendi?

Sportif Direktör Sebastian Kehl hastalık süreci boyunca oyuncunun yanında olacaklarını açıkladı:

"Bugün aldığımız haber Haller ve hepimiz için bir şok oldu. Tüm BVB ailesi Sebastien'in en kısa sürede tamamen iyileşmesini diliyor ve onu en kısa sürede kucaklamayı umuyoruz. Onun bu hastalığı yenmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve mümkün olan en iyi tedaviyi uygulayacağız.

Öte yandan akşam saatlerinde bir açıklama yayımlayan Dortmund yönetimi, oyuncunun ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilemesi için bu duruma ilişkin soru sorulmamasını istedi. Daha fazla bilgiye sahip olunduğunda Haller ile görüşerek, daha detaylı bir açıklamanın yapılacağı kaydedilirken, Haller cephesinden şimdilik konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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