Bundesliga

Dortmund, Lucien Favre ile yollarını ayırdı

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Favre
DW
Son beş maçında sadece bir galibiyet alabilen Borussia Dortmund'da Lucien Favre dönemi sona erdi.

Borussia Dortmund'un kendi evinde Stuttgart'tan aldığı 5-1'lik mağlubiyet, Lucien Favre'a koltuğuna mal oldu.

Son beş lig maçında sadece bir galibiyet elde edebilen Dortmund, 2018-19 sezonundan bu yana takımı çalıştıran Favre'ın görevine son verdi.

63 yaşındaki teknik direktörün mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.

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    Bundesliga'da 11 hafta geride kalırken Dortmund 19 puanla beşinci sırada yer alıyor. 

    Borussia Dortmund, ayrıca, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

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    Açıklamada, Favre'ın yerine antrenör Edin Terzic'in sezon sonuna kadar görev yapacağı kaydedildi.

    38 yaşındaki Terzic'in 2018'de Favre'ın yardımcılığına getirilmeden önce Beşiktaş ve West Ham United kulüplerinde çalıştığına işaret edilen açıklamada, Terzic'in yardımcılığını Sebastian Geppert ve Otto Ado'nun üstleneceği aktarıldı.

    Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, bu adımı atmanın kendileri için zor olduğunu belirterek, son dönemdeki olumsuz gelişmeler nedeniyle bu sezon hedeflere ulaşılamama tehlikesinin bulunduğunu, bundan dolayı harekete geçtiklerini ifade etti.

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