Dortmund forveti Haller, kanser tedavisi ve iyileşme süreci hakkında olumlu güncellemeler açıkladı

Borussia Dortmund forveti Sebastian Haller, kanser tedavisine ve iyileşme sürecine dair olumlu açıklamalar yaptı.

NELER OLDU? Fildişi Sahilli forvet, Hollanda devi Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olduktan kısa bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini söylemiş ve oyuncuya kötü huylu bir testis tümörü teşhisi konulmuştu.

28 yaşındaki oyuncu tedavisinin iyiye gittiğini açıkladı ve kısa bir süre içinde sahalara geri dönülmesine izin verileceğini umduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Haller, UEFA'nın resmi sitesine yaptığı açıklamada: "Kendimi iyi hissedecek kadar şanslıyım. Hem fiziksel hem zihinsel açıdan kendimi iyi hissediyorum, bu da hastalıkla savaşmak için elbette ki yardımcı oluyor. Aklımda bir zaman çizelgesi var. Ameliyata ihtiyaç duymayacak kadar şanslıysam, işler çok hızlı gidebilir. Bir ameliyata ihtiyacım olmazsa, bu üç haftanın sonunda iyi durumda olacağımı düşünmek istiyorum."

"Kendime söylediğim ilk şeylerden biri şuydu: Zihinsel ve fiziksel olarak iyi olmak için her şeyi yapacağım. Ben şımarık bir çocuktum; hiç endişem olmazdı. Bu yüzleşmek zorunda kaldığım ilk büyük sorun. Bazı insanlar ise hayatlarına böyle başlıyorlar. Bu yüzden şikayet edemem. Bu bir meydan okumadır. Bunun üstesinden gelmiş olmanız; bir savaşçı olduğunuz, güçlü olduğunuz anlamına gelir."

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