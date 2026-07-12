Dortmund'dan Ademi'nin Barcelona'ya transferine ilişkin resmi açıklama

Borussia Dortmund kulübü, bugün Pazar günü forvet Karim Ademi’nin Barcelona’ya olası transferi hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Borussia Dortmund, "X" ağındaki hesabından şu açıklamayı yaptı: "Kerim Ademi ve Kjel Watten bugün yapılacak performans testlerine katılmayacaklar... İki oyuncuya, başka kulüplere transfer konusunda görüşmeler yapabilmeleri için izin verildi."





İspanyol basında yer alan haberlere göre, Barcelona, Karim Ademi'nin Katalan ekibine transferi konusunda Borussia Dortmund ile nihai anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre Barça, 22 milyon avro sabit ücretin yanı sıra 7 milyon avro değişken ücret ödeyecek.

"Sky Sports" ağının haberine göre, Barcelona birkaç gün önce oyuncu ile yıllık toplam 12 milyon avro maaş alacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Haberlere göre, bu son ayrıntılar netleşene kadar Ademi'nin transferi resmi olarak duyurulmayacak. Forvet şu anda Almanya'da bulunuyor ve Barselona'ya gitmeyi bekliyor. Tahminlere göre, her şey önümüzdeki haftanın (Pazartesi günü başlayan) ilk günlerinde kesinleşecek.

Karim Ademi, transferle ilgili tüm evrak ve belgeler tamamlanır tamamlanmaz sağlık kontrolünden geçmek zorunda kalacak ve ardından hemen teknik direktör Hans Flick yönetimindeki takımın toplu antrenmanlarına katılacak. Takım kadrosu, 13 Temmuz Pazartesi günü antrenmanlara dönmek üzere çağrıldı; Bunun ardından forvet, Barcelona’nın yeni oyuncusu olarak resmen tanıtılacak.

Kerim Ademi, Barcelona’nın bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği ikinci transferdir. Kulüp, Dünya Kupası başlamadan önce Anthony Gordon’u 70 milyon avro sabit bedel ve 10 milyon avro değişken bedel karşılığında kadrosuna katmıştı.