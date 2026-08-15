Dortmund, Barcelona'dan bir transferi bitirmek için baskıyı artırıyor

Borussia Dortmund, mevcut yaz transfer döneminde Barcelonalı bir futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini güçlü bir şekilde sürdürüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Dortmund, teknik direktör Hans Flick'in planları dışında kalmasının ardından Katalan kulübünden ayrılmaya yaklaşan Hector Fort'u transfer etmeyi hedefliyor.

20 yaşındaki Hector Fort, Barcelona'dan ayrılığının kesinleşmesini beklerken birkaç gündür takımdan ayrı olarak antrenman yapıyor.

Fort, yeni sezonda kendisine sürekli olarak asli bir rol oynama imkânı sunacak bir adres arıyor.

Barcelona, futbolcunun değerini 15 ila 20 milyon euro arasında biçiyor; ancak Katalan kulübü oyuncu üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemiyor ve haklarının bir kısmını elinde tutması ya da bir geri satın alma maddesi koyması durumunda transfer bedelini düşürebilir.

Hector Fort'un ilk tercihi, Barcelona akademi oyuncusunun yeteneklerini sergileyebileceği bir müsabaka olan İngiltere Premier Lig'e transfer olmaktı; ancak Borussia Dortmund, oyuncuyu transfer etme yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu.

Gazeteci Matteo Moretto bu ilgiyi ortaya çıkarırken, "Mundo Deportivo" da Dortmund'un şu an itibarıyla Hector Fort'u kadrosuna katmaya en yakın kulüp olduğunu doğruluyor.

Jan Couto'yu Como'ya kiralamasının ardından Borussia Dortmund'un kadrosunda sağ bek mevkiinde yalnızca Julian Ryerson bulunuyor ve Hector Fort ona üst düzeyde güçlü bir rekabet sunabilir.

Alman kulübü ayrıca genç oyunculara sahada dakikalar verme felsefesini benimsiyor; bu da oyuncunun iyi bir şekilde gelişmesi açısından Dortmund'u ilgi çekici bir adres haline getirebilir.

Hector Fort, sol omzunun çıkmasına maruz kaldığı ve bu nedenle sezonun büyük bir bölümünü kaçırdığı Elche'ye kiralık dönemin ardından, bu yıl büyük potansiyelini kanıtlamak istiyor.

Dortmund, oyuncunun hizmetlerini almak için baskı yapıyor ve ona Alman Ligi gibi güçlü bir turnuvada oynama fırsatının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma gibi bir motivasyon da sunacak.