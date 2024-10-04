Dört yıl futbol oynayamayacaktı: Paul Pogba geri dönüyor

Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan dört yıl men edilen Paul Pogba bir sürprizle sahalara erken dönüş yapabilir.

Pogba dört yıl ceza almıştı

Ancak futbola erken dönebilir

Mart ayında Juventus formasına kavuşabilir

NE OLDU? Fransız futbolcu Paul Pogba geçen Ağustos ayında rastgele yapılan testlere takılmış ve doping testinde yüksek seviyede testosteron tespit edilmesi üzerine Eylül ayında geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştı. Ardından Paul Pogba doping kullandığı gerekçesiyle dört yıl futboldan men edildi ancak sahalara dönüşü beklenildiğinden erken olabilir.

BÜYÜK RESİM: Daily Mail'in haberine göre, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2027/28 sezonuna kadar profesyonel olarak futbol oynaması beklenmeyen Paul Pogba'nın cezasını 18 aya indirdi. Fransız oyuncunun Ocak ayı itibarıyla Juventus'ta antrenmanlara başlayabileceği ve Mart ayında da sahalara dönebileceği söyleniyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bir yıldır sahalardan uzak olan Paul Pogba son olarak 3 Eylül 2023'te Juventus'un Empoli'yle karşılaştığı maçta forma giymişti.

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Manchester United, 2009'da Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği Pogba'yı üç yıl sonra 1,5 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Juventus'a satmıştı. United, Fransız futbolcuyu 2017 yılında ise 105 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Juventus'tan tekrar satın almıştı.

İngiltere'de geçirdiği altı yılın ardından 2022'de yeniden Juventus'a dönen Pogba, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Fransa takımının önemli bir oyuncusuydu, finalde Hırvatistan'a karşı gol de atmıştı.