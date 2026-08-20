Formanın ana rengi koyu mor, dikkat çekici kırmızı vurgulara sahip ve filigran şeklinde ilk bakışta fark edilmeyen dört tasarım unsurunu barındırıyor. Bayern Münih, bir basın açıklamasında bunların "ikonik kulüp anları" olduğunu duyurdu.

Çok ama çok dikkatli bakıldığında silüet halinde Franz Beckenbauer, 2001'de Valencia'ya karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Oliver Kahn'ın Mauricio Pellegrino'nun penaltısını kurtardığı an, aynı yıl Hamburger SV'ye karşı son dakika şampiyonluğunu getiren Patrik Andersson'un serbest vuruşu ile Arjen Robben'in 2013'te Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi zaferindeki belirleyici golü görülebiliyor.

Yeni forma ilk kez cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Süper Kupa maçında giyilecek (20.30).

Şampiyonlar Ligi forması baskısız 100 euro

Kırmızı iç saha ve beyaz deplasman formasını Münih ekibi daha uzun süre önce tanıtmış ve çeşitli hazırlık maçlarında da giymişti. Bu iki forma tek renkli ve daha geleneksel bir görünüme sahipken, şimdi tanıtılan Şampiyonlar Ligi formasında Münih ekibi daha deneysel bir yaklaşım sergiledi.

Geçen sezon Devler Ligi forması daha sade ve siyah renkteydi. Fiyat konusunda ise hiçbir şey değişmedi; yetişkinler için forma baskısız 100 euro ve böylece bu sezonki diğer iki formayla da aynı fiyata sahip.

Süper Kupa'nın ardından Münih ekibi, gelecek cuma VfB Stuttgart karşısında yeni Bundesliga sezonuna başlayacak. Devler Ligi'ndeki ilk maç ise 8, 9 ya da 10 Eylül'de oynanacak. Tam olarak ne zaman ve kime karşı olacağı 27 Ağustos'taki kura çekiminde belli olacak.