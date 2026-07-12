Dört dev... Dünya Kupası yarı finalinde eşi benzeri görülmemiş bir olay

Arjantin milli takımı, bu sabah Pazar günü uzatmalarda İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek son bileti de aldı ve böylece 2026 Dünya Kupası yarı finalistleri belli oldu.

Yarı finalde, FIFA dünya sıralamasında birinci sırada yer alan Fransa ile üçüncü sıradaki İspanya arasında heyecan verici bir karşılaşma yaşanacak; dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan Arjantin milli takımı ise dördüncü sıradaki İngiltere ile karşılaşacak.

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"Squadka" istatistik ağına göre, Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finalde FIFA sıralamasında ilk dört sırada yer alan takımlar yer alıyor. Bu tarihi bir ilk olup, futbolun devlerinin bu yılki Dünya Kupası'ndaki hakimiyetini yansıtıyor.

Çeyrek finalde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederken, İspanya Belçika'yı 2-1 yenmiş, İngiltere ise Norveç'i aynı skorla mağlup etmişti.

Arjantin ile İsviçre arasındaki maçta ise “Tango Dansçıları”, 10. dakikada Alexis McAllister’ın golüyle öne geçti; ancak Avrupa ekibi 67. dakikada Dan Ndoye’nin golüyle skoru eşitledi ve maç uzatmalara gitti.

Arjantin, 112. dakikada Julián Álvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martínez’in attığı iki golle maçı kendi lehine sonuçlandırdı.



