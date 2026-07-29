ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'na katıldıktan sonra çıktığı iznin sona ermesinin ardından Brezilyalı Raphinha, bugün çarşamba günü takımı Barcelona'nın İngiltere'deki Saint George's Park merkezindeki antrenman kampına katıldı.

Raphinha, Brezilyalı oyuncudan önce turnuvadan elenen Ronald Araujo ve Frenkie de Jong'un ardından, ayrıca Mısırlı genç takım oyuncusu Hamza Abdülkerim'e ek olarak, A takımdan Barcelona'ya katılan üçüncü milli oyuncu oldu.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, sekiz İspanyol'un yanı sıra Anthony Gordon ve Jules Koundé'nin de aralarında bulunduğu milli oyuncuların büyük çoğunluğunun takıma önümüzdeki 12 Ağustos'ta katılması planlanıyor. Bu tarih, ligde sezonun açılış maçının Elche'ye karşı Martínez Valero Stadı'nda oynanacağı 23 Ağustos Pazar gününden yaklaşık iki hafta önceye denk geliyor.

Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında ülkesi Brezilya ile Haiti karşısında oynarken sakatlanan Raphinha, Brezilya'nın son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak elenmesine sahne olan turnuvanın geri kalanında bir daha forma giyemedi.

Brezilyalı oyuncu, sağ diz arka adale tendonlarında yenileyen bir sakatlık yaşadı ve şimdi, takım arkadaşlarına katılmadan önce, tıbbi kontrollerden geçecek ve tıpkı Araujo'nun yaptığı gibi antrenmanlara dönebilmesi için özel bir programı takip edecek.