Dördüncü darbe: Neom, İttihad'ın yarasını derinleştirdi

Neom Kulübü, bu yaz transfer döneminde İttihad'dan yeni bir oyuncu kadrosuna katarak Suudi Roshn Ligi'nde İttihad'ın yüreğine dokunan bir yara açtı.

Neom Kulübü, dün çarşamba günü, İttihad'ın orta saha oyuncusu Faysal el-Gamdi ile gelecek sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını duyurdu.

El-Gamdi, İttihad'da tek bir sezon geçirdikten sonra takımdan ayrılıyor. Bu sezonda 20 maça çıktı; bu maçlarda bir gol atmayı başarırken iki gole de asist yaptı.

25 yaşındaki oyuncu, İttihad'ın yeni sezon başlamadan önce orta sahada kaybettiği dördüncü isim olacak. Bu da bu mevkideki sayısal eksiklik göz önüne alındığında kulübün bu bölgedeki krizini daha da derinleştiriyor.

Suudi kulübü, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Brezilyalı Fabinho'yu, geçen sezondan bu yana uzun süreli bir sakatlıkla mücadele eden Malili Mamadou Doumbia'yı ve hazırlık sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşayan Hamid el-Gamdi'yi kaybetmişti.

Buna karşılık İttihad, İspanyol Almeria'dan Senegalli orta saha oyuncusu Dion Lopy ve el-Feyha'dan Rakan el-Kaabi ile anlaşmasının yanı sıra Ferha eş-Şemrani'yi de A takımla oynaması için üst kadroya çıkardı.

İttihad, Suudi Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna öbür gün cumartesi, müsabakanın ilk haftasında el-Hulud ile karşılaşarak başlayacak.