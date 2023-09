Donny van de Beek transferinde Galatasaray'dan sürpriz gelişme

Kariyerini yeniden canlandırmayı umut eden Donny van de Beek için Manchester United ile Galatasaray arasındaki görüşmeler hala sürüyor.

Orta saha oyuncusu 3 yılda 34 lig maçına çıktı

Galatasaray'ın bir önceki teklifi reddedilmişti

Van de Beek, Old Trafford'dan ayrılmak istiyor

NE OLDU? The Daily Mail'in haberine göre, Galatasaray ile Manchester United arasındaki Donny van de Beek için transfer görüşmeleri devam ediyor. Old Trafford'da geçirdiği sürede düşüş yaşayan Van de Beek yeni bir meydan okuma istiyor. Galatasaray'ın oyuncu için 1 milyon sterlin'lik kiralama teklifi reddedilmişti.

BÜYÜK RESİM: Van de Beek, Ağustos 2020'de Ajax'tan 40 milyon euro karşılığında Kırmızı Şeytanlar'a transfer oldu. Fakat Erik ten Hag da dahil olmak üzere Manchester United'ın 3 menajerini etkilemeyi başaramadı. Sakatlıklarla mücadele eden Van de Beek, Everton'da kısa bir kiralık dönemi geçirdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

VAN DE BEEK İÇİN SIRADA NE VAR? Orta saha oyuncusunun kiralık transferinin gerçekleşmesi halinde bu sezon Galatasaray formasını giyecek ve kariyerinin yeniden rayına oturmasını bekleyecek.