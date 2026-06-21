Donis'i eleştirdi mi?.. Saud Abdulhamid, İspanya'nın dört golünün nedenini açıklıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Saud Abdulhamid, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı’na karşı aldıkları ağır yenilginin nedenini açıkladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, bugün Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya'ya 0-4 yenildi.

Maç sonrası televizyon röportajında yenilginin nedeni hakkında konuşan Saud Abdulhamid, “Bugün yeni bir oyun tarzı denedik, ancak rakip bize baskı uyguladı, hatalarımızı değerlendirdi ve erken bir gol attı; bu da maçı bizim için zorlaştırdı” dedi.

Abdulhamid, Suudi milli takımının teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’in İspanya karşısında 5 savunmacı ile sahaya çıkma kararına dikkat çekti; bu, “Yeşiller”in onun yönetiminde ilk kez sergilediği taktikti.

Milli takımı destekleyen taraftarlar hakkında sorulan bir soruya ise Abdülhamid şöyle cevap verdi: “Suudi taraftarları hakkında konuşmaya gerek yok, çünkü ne kadar uzun konuşursak konuşalım onları tarif etmek imkansız. Başından beri bize destek oluyorlar ve sonuna kadar da desteklemeye devam edecekler.”

Ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu maç her neyse bitti, ama önümüzde bir maç daha var. Umarım o maçta da taraftarlarımız yanımızda olur. Tur atlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Suudi milli takımı, önümüzdeki Cumartesi sabahı grup aşamasının üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükselebilmek için bu maçı kazanmaktan başka seçeneği yok.