Donis: Doğru kararı verdim ve eleştiriler gerçekçi değil!

Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, İspanya’ya karşı 0-4’lük ağır yenilginin ardından teknik kararlarını savundu ve uyguladığı taktiğin dünyanın en güçlü milli takımlarından birine karşı en uygun seçenek olduğunu vurguladı. Ayrıca, kendisine ve oyuncularına yöneltilen eleştirilerin daha gerçekçi olması gerektiğini de belirtti.

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"Yeşiller", 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya'ya yenildi ve kaderinin belirlenmesini Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı son maça erteledi.

Maç sonrası basın toplantısında Donis, takımın eleme şansına hâlâ inandığını belirterek, “Şansımıza tamamen inanıyoruz ve Yeşil Burun Adaları maçına büyük bir özgüvenle çıkacağız. Hâlâ mücadele etmek ve hedefimize ulaşmak için bir şansımız var” dedi.

Yunan teknik direktör, maç sırasında bariz savunma sorunları olduğunu kabul ederek şunları ekledi: “Savunmada daha güçlü olmamız gerekiyordu. Olanların tam bir açıklaması yok ama işler planladığımız gibi gitmedi. İspanya’nın erken attığı gol, maçı bizim için daha zor hale getirdi.”

Donis, oyuncularının maçın zorlu başlangıcından sonra psikolojik olarak etkilendiklerini belirterek şunları söyledi: “İşler istenen şekilde gitmediğinde oyuncuların tedirgin hissetmesi doğaldır. Maç sırasında onları sakinleştirmeye çalıştım… Bu durum en büyük takımlarda bile yaşanır. Korktuğumuzu söylemiyorum, ancak sahada güven duygusunu yitirdik ve daha iyi çözümler bulmamız gerekiyordu.”

Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü, İspanya karşısında uyguladığı taktiksel yaklaşımı ele alarak, rakibin gücünün Uruguay maçına kıyasla oyun stilini değiştirmesini gerektirdiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: “Çok güçlü bir takımla karşı karşıya olduğumuz için alçak bir savunma bloğu içeren 4-5-1 düzenini tercih ettik. Uruguay karşısında 4-4-2 oynadık, ancak İspanya karşısında aynı taktiği uygulamasaydık başarılı olamazdık.”

Ve şöyle devam etti: “İspanya milli takımı çok sayıda hücum seçeneğine sahip ve kaleye birçok yönden ulaşabiliyor. Bu nedenle hedefimiz, ceza sahası içindeki tehlikesini en aza indirmekti ve maç öncesinde doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum.”

Donis, Muhammed Kano’nun ilk 11’den çıkarılmasının nedenleri hakkında yorum yapmayı reddetti ve “Bireylerle ilgili hiçbir soruya cevap vermeyeceğim” demekle yetindi.

Ağır yenilgiye rağmen teknik direktör, Suudi milli takımının geleceğine olan güvenini dile getirerek, sonucun mevcut oyuncu kadrosuna olan inancını etkilemeyeceğini vurguladı.

Donis sözlerine şöyle devam etti: “Bugün kötü bir sonuç aldık, ancak bu bizi durdurmayacak. Çok güçlü bir milli takımla karşılaştık. Ben gerçekçi biriyim ve milli takımın gelecekte daha iyi olacağına inanıyorum. Oyuncularımızın her gün sergilediği performanstan gurur duyuyorum ve tek bir maç yüzünden onlara olan güvenimi kaybetmeyeceğim.”

Donis, açıklamalarını eleştirenlere yönelik bir mesajla noktaladı ve şöyle dedi: “Dünya Kupası’nda büyük farklarla biten pek çok maç gördük. Eleştirileri kabul etmeye hazırız, ancak bu eleştirilerin gerçekçi olması gerekir. Turnuvadaki yolculuğumuz henüz bitmediğinden, çalışmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maça odaklanacağız.”