Donis açıkladı: Uruguay ve Valverde'ye Messi ve Neymar gibi saldıracağım!

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, Uruguay maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, hiçbir rakipten korkmadığını ve hedefinin galibiyet olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde 8. grubun ilk turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Uruguay ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Donis, beklenen maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Hiçbir takımdan korkmuyoruz ve buraya savunma yapmak için gelmedik. Biz de hücum edeceğiz, çünkü hücum felsefemiz var ve hedefimiz Uruguay'ı yenmek."

Valverde ve Uruguaylı yıldızlarla karşılaşma konusunda Donis şunları söyledi: "Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Messi, Neymar ve Suarez'in bulunduğu Barcelona ile karşılaştım ve kendi tarzımla oynadım. Ben takımı bir bütün olarak ele alıyorum. Valverde de onlar gibi büyük bir yıldız, ancak en önemlisi tüm takıma odaklanmak, çünkü futbol bireysel değil, takım oyunudur."

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Ve şöyle devam etti: "Rakibi tanımak ve kendimize inanmak önemlidir, her türlü koşulla başa çıkabilmeliyiz. Ne olacağını bilemeyiz, bu bizim oyun tarzımıza ve konsantrasyonumuza bağlıdır. Kendi potansiyelimizin ve rakibin yeteneklerinin farkındayız."

Amerika'daki hava koşullarına değinen teknik direktör, "Hava koşulları çok zorlu, ancak hedeflerimize ulaşmak için bunlara uyum sağlamalıyız. Dinlenme ve su içme molaları çok önemli olacak" dedi.

"Bu tür kararların sonucunun ne olacağını söyleyemeyiz, ancak kural budur. Çalışmalı, bu molalardan yararlanmalı ve talimatlar vermeliyiz. Belki bu, oyunculara yardımcı olur" diye devam etti.

Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörlüğüne atanmasıyla ilgili olarak Yunan teknik adam şunları söyledi: "2015'ten beri Suudi Arabistan'dayım ve bu ülkeyi çok seviyorum. Suudi oyuncularla çalışma konusunda büyük bir tecrübem var."

Ve ekledi: "Suudi Arabistan'da bulunduğumdan beri bu göreve atanmasını bekliyordum. Amacım bu milli takıma eski ihtişamını geri kazandırmak ve Suudi taraftarları mutlu etmek."

Son olarak şunları söyledi: "Suudi futbolunu onurlandırmak için iyi bir performans sergilemek istiyoruz ve gelecekteki turnuvalara hazırlanmak için de dikkat çekici bir performans sergilemeliyiz."



