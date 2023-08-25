Hırvat kaleci Livakovic, Fenerbahçe ile yeni bir serüvene atıldı. Kariyerindeki bu yeni sayfada, Volkan Demirel'den fazlasıyla etkilendi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürat kesmeden devam ediyor. Kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren Sarı-Lacivertliler, uzun süredir beklediği Livakovic transferini de resmen tamamladı.

Resmen açıklandı

Fenerbahçe, Hırvat kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıklarken Livakovic için Dinamo Zagreb kulübüne 6.65 milyon Euro + 950 bin Euro bonusları içeren bir bonservis ücreti ödeyecek.

Transferde bu sezon ses getirecek isimlerle anlaşma sağladı. Öncelikle Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred, Becao, Mert Müldür ve Cengiz Ünder gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi.

Haberin devamı aşağıda

Dün İstanbul'a gelen genç kaleci ile beş yıllık resmi sözleşme imzalandı. Livakovic Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı terletecek.

Ne söylendi?

İmza töreninde konuşan Livakovic, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır" dedi.

İşte bonservisi!

Kadroda bu sezon ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Altay Bayındır'ın yerine yabancı bir kaleci transferi yapacak olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Zagreb'e 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.